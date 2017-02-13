美国全部迪斯尼乐园门票将涨价

“地球上最快乐的地方”正在涨价。

据报道，迪斯尼公司周六（11日）确认，从上周日（12日）开始，美国本土的所有迪斯尼乐园都将涨价。

就加州安纳罕的迪斯尼乐园来说，日票价格将从95、105和119美元上涨至97、110和124美元。

除了几样特殊的门票，所有其他加州迪斯尼乐园的年票购买或者更新都会涨价10到20美元。

而神奇王国的日票，根据季节，将从105、110和124美元上涨至107、115和124美元。

去年2月，迪斯尼曾将日票的价格根据季节分为三个档次，分别为常规、旺季和淡季三档。以解决旺季时过于拥挤的状况。

佛罗里达的迪斯尼世界年票同样也会涨价。白金票（The Platinum Pass）涨价30美元，现在需要花费779美元。白金通卡（The Platinum Plus pass）的价格也上涨40美元到869美元。

优先停车费用同样有所上涨，在迪斯尼世界，现在停在距离该游乐园最近的停车场需要花费40美元，上涨了5美元。

迪斯尼在一份电邮声明中表示，此次价格上涨是为了能“更好地进行管理”。

“如果和其他供家庭娱乐的方式比较，不管是看橄榄球、高尔夫赛事还是滑雪、演唱会等等，我们的价格其实已经相当公道。游客在迪斯尼乐园可以玩上一整天（最长16小时）。”迪斯尼公司发言人表示。

发言人还补充道，游客可以通过在线或者电话的方式提前3到10天购买门票，这样可以为他们节省20美元。

另外，迪斯尼现任CEO鲍勃•伊格尔（Bob Iger）在本周表示，2018年退休期到了之后，鉴于目前还不清楚谁会接手的情况，他很乐意延长自己的任期。

来源：侨报网