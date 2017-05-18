美国副总统另立山头 美媒纷纷建言该扶正

美国总统特朗普身陷丑闻，政治斗争和媒体轰炸。他说的每一句话，做的每一件事都会被从最负面的角度进行解读。国会内甚至已经有人开始公开讨论弹劾特朗普。

10日，特朗普开除了美国联邦调查局长科米（James Comey）。另外据美媒报道，同日，特朗普在会见俄罗斯外交部长拉夫罗夫时向其透露了恐怖组织“伊斯兰国”（IS）的动向。这两件事又被美国主流媒体视为是“特朗普和俄罗斯秘密关系”的证据。

这一切都让人们开始认真考虑副总统彭斯扶正的可能性了。

17日，一名不愿透露姓名的共和党众议员称：

“就像尼克松一样，什么事儿都说不明白，所有事情都是遮遮掩掩。我想彭斯现在可能已经在排练了。”

虽然国会离弹劾特朗普所需要的票数还有距离，但是这一数字正在增加。

其实在竞选期间就有人讨论过特朗普被弹劾的可能性，但是彭斯从来都不讨论自己是否有可能成为未来的总统。

埃里克森（Erick Erickson）是一名保守派评论员，他曾经是坚定的反特朗普人士。他在17日说道，共和党应该抛弃特朗普，因为他们已经有彭斯了。

《纽约时报》专栏作者杜塔特（Ross Douthat）17日在专栏中写道，现在放弃特朗普会比较容易，因为副总统已经是一个非常有能力的接班人了。未来希拉里也不会被选民们“报复性选举”成总统。

其实这样的讨论早已经不是秘密，这可能是华盛顿谁都知道但都不愿说起的秘密。

一名匿名的共和党说客告诉媒体：“我不认为特朗普能做出什么成绩。人们都认为彭斯是个更好的选择，他受国会的欢迎，做事可以预测，也没有特朗普那么多戏。”

目前很多说客都将彭斯视为一个非常可靠的人。

美国人公认的历史上权力最大的副总统是小布什时期的切尼。虽然不知道彭斯是否有切尼一样的权力，但是可以知道的是特朗普非常倚重彭斯。所有会见过彭斯的人都回忆到，每次见面彭斯都会迟到或早退，因为特朗普总是需要彭斯的意见和帮助。

不过就算特朗普被弹劾下台，也不代表彭斯会一切顺利。首当其冲的就是宪法危机。在美国历史上，只有一名总统被赶出白宫，那就是尼克松。尼克松的副总统福特在继任之后赦免了尼克松，而这引起了宪法危机。历史学家认为，这一举动让他在1976年大选中落败，不过对于稳定美国政坛是有好处的。

莱斯大学（Rice University）的历史学教授布林克利（Douglas Brinkley）就表示，彭斯和福特有很多相同之处，他们都是拥有虔诚信仰的保守主义者，他们都在立法机关做到高位，他们都性格温和。同时，彭斯有一个更大的优点就是，他没什么敌人。他说：

“彭斯是一个温和的人，他从不说任何激进的话语，不乱发推特，每周日都去教堂。”

彭斯如果要出任总统，也会有一定的压力。在政治传统中，副总统即位应该延续前总统的政策，因为他们是一起竞选，并且一同做出竞选承诺的搭档。

福特的优势在于，他是在尼克松的副总统安格纽（Spiro Agnew）辞职后被任命为副总统的，所以他没有任何竞选承诺上的包袱需要承担。而彭斯不一样，彭斯如果上任，则需要履行特朗普的各项竞选承诺。

不要觉得彭斯出任副总统是反特朗普集团的白日做梦。

《纽约时报》17日刚刚报道，彭斯自己创建了一个名为“伟大美国委员会”（Great America Committee）的政治行动委员会。副总统组织自己的政治行动委员会是非常不寻常的行为。一般来说，副总统应该和所属政党的全国委员会一同行动。

更有趣的是，早在3月14日的时候，维基解密创始人阿桑奇就曾在个人推特上宣称，希拉里正在谋划让彭斯接替特朗普出任总统。由于彭斯是一个传统政客，而希拉里在传统政客领域有信心击败彭斯，于下一次总统大选中胜选。

更有趣的是，就在阿桑奇此信息出现后一个月的4月15日，希拉里宣布成立新的政治行动委员会“共同进步”。此组织将以出谋划策和资金支持的方式帮助五个反特朗普和反共和党的民间团体。

来源：guanchacn