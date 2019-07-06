美国加利福尼亚连续两天遇强震 地震网瘫痪

中新网7月6日电综合报道，美国加州附近连续两天发生6级以上强震，继当地时间4日的强震后，5日晚8时(北京时间6日上午11时)，加州里奇莱斯特(Ridgecrest)附近又发生6.9级地震。此次地震后已发生十馀次馀震。

第二次强震发生在当地时间5日晚8点19分，震中位于里奇莱斯特附近的莫哈韦沙漠。地震震源较浅，整个地区都有震感，包括洛杉矶和拉斯维加斯。

美国地质勘探局网站将这场地震初步震级定爲7.1级，震级后被修正爲6.9级。不过因爲很多人登陆该网站试图查询地震信息，该网站出现短时间瘫痪。截止发稿时，网站再次处于瘫痪状态。

目前还没有有关损失或伤亡的详细信息。

不过，强震造成建筑物摇晃。有网友上传的视频显示，美国CBS新闻的主持人在主播过程中发现天花板晃动，其中一名主持人迅速躲到桌下。

就在4日，加州附近刚发生了另一场6.4级地震，震中位于洛杉矶以北150英里的里奇莱斯特附近。科学家5日说，4日的地震已经造成1400多次馀震。

5日的6.9级地震，是自1999年以来该地区发生的最大地震，当时莫哈韦沙漠的一个偏远地区发生了7.1级地震。

此外，1994年，洛杉矶北岭(Northridge)曾发生6.6级地震，由于地处人口密集区，造成数十人死亡、数十亿美元财产损失。

中国新闻网–Jul 06, 2019,10:55