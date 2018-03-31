美国华人善于用房屋赚钱 合法改建很重要

据美国《侨报》报道，在华人的传统观念中，没有房子就像是没有根。对身处异国他乡、每日为生存奔波的美国华人来说，房子除了是家之所在，更是生活收入来源的另一层保障。

方寸之居

杨小姐在5年前来到洛杉矶东区鲍德温公园市(Baldwin Park)定居，不少朋友都十分羡慕她有自己的房子。除了因为杨小姐在金融危机后的房市低位购买到这个房子外，她的房子可同时自住出租互不干扰，相当额外增添了一笔收入。杨小姐表示，她是特意选择这样的房子的。

她说：“我们家的收入并不高，但父母坚持要买房，要有属于自己的地方才安心。美国这里，即使买了房也要每年交纳房产税，还有房屋保险费、管理费，假如贷款还要还利息。像我姑姑虽然买了房，但每个月至少要保证留下近两千美元用在房子上。这肯定是巨大的负担，所以我当初说如果要买房，就要买能自住能出租的房子。”

在看了30多个房子后，杨小姐只找到两个符合心意的，最后标中了目前这个。她坦言，当初父母对这个房子的外观和环境都不满意，但住下来看到每月租金收入带来的好处，以及自住和出租互不干扰后，都对选择这个房子的决定赞不绝口。

不过，大部分华人并不会像杨小姐那样耐心挑选，更多的是买到房屋后再去改建。林先生不但改建了自己的房子，为了尽量赚取最多租金，他甚至把自己和家人的居住空间挤压到了方寸之地。

林先生表示，他是十多年前移民到洛杉矶的，当时身上没有什么钱，因此他买房是拼尽了全家之力。尽管是在洛杉矶东区边缘的波莫纳市(Pomona)买的低价房子，但他因为希望考取专业工作资格证书，无法从事全职工作，因此无论是每月日常生活还是房屋还贷都是一个大问题。

买到房子后没多久，林先生就将房子隔成了6个单间租了出去。他和老父亲则是在紧贴屋后的过道上搭建了个棚子居住。对于这样的生活环境，他和老父亲似乎没有感到心情低落，而是兢兢业业地将租客的需求放在自己之前，以确保每月顺利拿到租金，解决收入来源的问题。

寸土寸金

两年前才来到洛杉矶的曹师傅称，他和工友高师傅的不少活都是关于房屋加建改建，而让他印象深刻的工程都在美国最大华人聚居市之一的蒙特利公园市(Monterey Park)。

曹师傅表示，自己和工友近期才帮一对刚买房没几年的母女加建改建房屋。在工程之前，母女已经将原有房子分租给了5个人。决定进行工程后，母女屋主将屋子其中一部分扩建成单独进出、带厨卫的一室一厅，然后在后院空地上加建一个带厨卫的两室一厅。以蒙市目前的租房价位，工程后屋主即使不再将原来的房间分组，也可以获得额外的4千美元左右收入。

母女的房屋工程是没有取得市政府批准而偷建的，曹师傅认为这并没有什么大问题，因为他感觉美国的市政府管理并没有强拆这一说，要是发现再补办手续即可。

“蒙市这里都是自己加建，特别是新移民落脚的丁胖子广场附近。”曹师傅边感叹边张开手臂比划说，“铺上水泥地，能放上一张床，钱就来了。能建的地方都建了，老中(华裔)、老墨(墨裔)都一样。”

高师傅的改建加建经验更为丰富一些，他的印象中所有屋主都是私自施工。就连他自己的房屋，也是将车库改建成了带厨卫的单间，给他的父亲居住。

改变观念

熟悉洛杉矶县88个市的规划部门加建改建规则的美国宏远建设集团资深建商于先生(Max Yu)认为，尽管华人习惯于跟风私自加建、改建，但在现行法规的便利条件下，应该尽量合法施工，否则损失惨重。

于先生表示，他最近一个在洛杉矶东区圣盖博市(San Gabriel)的工程就是很好的例子，他说：“这位业主在买房的时候，车库已经被改建了，他就想着刚好都不用再改建。3、4个月前他先是被市规范部门劝说，等40天后又发通知，告诉他因为现有的附属居住屋(Accessory Dwelling Units，简称ADUs)法案，他需要找人将改建部分合法化。因为这位业主是刚买的房子，他觉得自己没有错，所以就不理睬，把通知丢在一边。结果15天后他就接到第一个Lien(留置权，房子不可出租不可卖)，如果他不及时采取行动就会收到法庭颁发的第二个Lien，到时候就只有法官才能取消。”

所幸的是，于先生帮这个业者找到了当初通知上的一点疏漏，成功地帮他争取到了更多时间申请房屋改建部分的合法化。不过，这一过程让这位业主不得不多花了几万美元来解决。

根据于先生的观察，在2018年市政府规划部门主动出击，要求私自加建改建部分合法化的行动越来越常见。他感觉是华人改变观念的时候了，这样既可住得安心，也能合法增加收入。于先生说：“车库改建在华人圈里是很普遍的事情，像走在圣盖博独立屋社区街道上，基本10家里面有7家会改动。因为现在有ADUs法案，政府就想，我都给你合法改建，你为什么不去做合法的东西。市政府虽然收一点钱，但是你的房子增值很大。像在圣盖博一个车库400尺的面积，怎么样也值十多万，而且每个月持续有房租收入。