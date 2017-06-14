美国南加州侨界隆重庆祝香港回归20周年

在香港回归20周年之际，美国港澳之友会牵头召集南加州侨界在洛杉矶中国隆重庆祝香港回归20周年，中国驻洛杉矶总领事馆副总领事王雷，南加州当地多个城市的华裔副市长、市议员，出席了当天的庆祝活动。

庆祝活动的大会主席李锦生表示，这是第一次在洛杉矶华埠举行大型的香港回归庆祝活动。海外华人本著爱祖国、爱家乡的理念，对香港回归在中国历史上、具有祖国统一、民族復兴意涵的重要里程碑纪念日，感触最深，为香港回归感到欢欣鼓舞。20年来香港同胞与祖国人民团结合作，取得了令世界瞩目的成就。

庆祝活动执行主席、美国港澳之友会会长陈灿培介绍，港澳之友会於1991年在洛杉矶成立，自发由1999年起，每5年举办庆祝港澳回归中国宴会。本次庆祝活动花费了一个月的时间筹备。

当天的庆祝活动还举办了华裔知名收藏家陈灿培提供的李小龙图片及杂志展；精彩的中式双节棍大破日本浪人武士刀；特别礼聘艺人黄嘉程（模仿香港知名歌星张学友）的演出。2016年中华小姐环球大赛的友谊小姐黄嘉欣、美国亚裔小姐冠军钟天慧等也应邀参与晚宴。

当晚的500名来宾中，以来自香港的移民占绝大多数。出席庆祝活动的华裔民选官员也大部分是来自香港的移民，基本上都是以粤语交流。

由于历史原因，早期在洛杉矶华人，有相当比例是来自家乡在广东、先到香港、再辗转来到美国定居的移民。目前在各行业都有一批杰出的香港移民代表。而这些在海外的香港移民对于祖国的发展、以及自身的族群认同，则有其特别强烈的感受，对于香港回归、国家强盛，感到特别的自豪和骄傲。

来源：AACYF洛杉矶讯