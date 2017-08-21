美国南加州华人从观看日全食中感悟人生

在同一地点300年才得一见的日全食，21日让南加州居民大饱眼福了。当地华人当然不会错过这个机会，很多人纷纷表示会和亲戚朋友、甚至组织侨团的会员一同观看这天文奇观。也有人触景生情，从宇宙的浩瀚莫测，反观人生的渺小和短暂，悟出活在当下的人生真谛。

美国太空总署提前科普日全食。（NASA提供）

美国东北总商会会长路霞20日表示，她会和家人及商会的朋友们一起观看日全食，“21日，我们商会的十几个朋友正好要前往中国的新疆去考察，出发前准备一起观看日全食，拍照留念，晚餐后一同上飞机开始我们的中国之旅。”

人在阿拉斯加游轮上的罗兰岗华人郑玉瑶表示，她会在游轮上看日全食，“和自己的爱人一起站在甲板上，举头望明月，不对，是望明日，也不对，是暗无天日哈哈哈。那是多么浪漫的场景和时刻啊”！

亚裔青少中心外联部主任陈凤仪说她会站在院子里观看这一天文奇观，“孩子们让我带他们去天文台去看日全食，我告诉他们不能去，到时候那里肯定是People Mountain, People Sea”（人山人海）。

洛杉矶华人高女士表示，日全食的时候她还没有下班，只能站在院子里看看热闹了，“小时候对日食、月食非常着迷。它让人看到宇宙的浩瀚，神秘，让你的胸襟变得豁达，感到自我的渺小。回头再看看地球上的人们，每天无休止地忙碌着，从生到死，从外太空看这些小生灵，就像我们站着看地上的蚂蚁一样。我们的脚一不小心踩到一群蚂蚁，就像人类被一颗巨大的陨石毁灭一样。所以，人类啊，你争我夺的为了名和利斤斤计较、尔虞我诈，累不累啊。哪天被‘天狗’咬了一口，大家都一命呜呼了”。

来源：侨报网