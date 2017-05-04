美国南加州华裔非营利组织需要规范专业运营 确保可持续发展

美国加州华裔众议员周本立Ed Chau在选区内的蒙特利公园市举办“非营利组织NPO工作坊”，来自南加州地区各族裔非营利组织代表近50人参加了当天工作坊。参加工作坊的华裔非营利组织代表表示，非营利组织规范和专业运营，方可确保非营利组织的持续发展。

当天的工作坊，周本立邀请来了自加州政府特许经营税务局、加州非营利组织协会、公共辩护律师机构的专业人士，为非营利组织和准备成立非营利组织的代表，讲解如何申请成立非营利组织、非营利组织如何向加州政府和联邦政府进行年度财务状况申报，如何进行募款、在运营非营利组织过程中的合法运营等专题介绍。

据周本立介绍，目前加州有近8万个非营利组织，在加州是排名在零售业和制造业后的第三大行业。 但是，加州有很多关于非营利组织的条例，非营利组织不一定完全了解。

周本立表示，非营利组织在为我们加州社区提供的各类服务中具有非常重要的作用。主办这个工作坊，希望工作坊可以为非营利组织提供行业趋势、最佳运营实务，以及交流平台。

加州政府特许经营税务局的注册会计师Audrey Rowe详细讲解了在加州和联邦政府两个层级获得非营利组织资格的不同申报表，以及不同的报税表格，同时介绍了年度财务状况申报的程序。特别提醒非营利组织也要每 两年向加州州务卿办公室申报财务报表以保持机构的的注册状态。

拥有超过一万多个会员的加州非营利组织协会的政策董事Nancy Berlin向到场的非营利机构代表介绍了，非营利组织要持续发展，必须要聘请专业人士运营，需要运营资本，非营利组织需要筹款，并可以向各类基金会和政府申请运营资金。有统计表示，投入在非营利组织的每一美元相当于投入在政府的七到八美元。所以，许多加州非营利组织的效率和声誉是有口皆碑的。

专门向公众提供法律援助服务的加州公共辩护律师机构（Public Consel）的律师Patrick Anderson介绍了非营利组织运营和筹款的法律注意事项。

经美国联邦国税局IRS核准的非营利组织全美中华青年联合会，属于在新侨社团中，较早和较为稀少的经联邦核准的非营利组织。参加工作坊的会长任向东表示，非营利组织一方面可以在税务方面享有免税资格，但是另一方面，则要接受较为严格的监管。但监管可以促进社团的规范和专业运营，进而确保社团的可持续发展。同时，随着新移民的快速增长，华裔的非营利组织目前应该有很大的拓展空间。

华人社团还是应该侧重于在地服务，不要给当地社会留下华人社团只是接待代表团和回国开会的印象。

（AACYF洛杉矶讯）