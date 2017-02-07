美国南加州留学生办春晚 尽抒思乡情结

2月5日晚的洛杉矶，尽管当天有美式足球“超级碗”这样的年度大赛全国直播，但是知名学府南加州大学USC内的TCC中心大礼堂内、由南加州大学中国学生学者联合(CSSA)和华人学生会（CSA）联合举办的春节晚会，仍然吸引了近六百名来自南加州大学、和南加州地区其他高校的留学生们。

这是一场青春版的春晚，平时从外表很难看出内心世界的青年学子们，在各类节目中尽情抒发：春节是海外留学生内心最深的思乡情结。节目从留学生制作的视频短片开始，视频中学生会的同学们说出了自己的新年愿望和祝愿，但是随之而来的录制过程中的表达口误的片花，令全场笑翻。

晚会阵容强大的主持群有6名高颜值、好口才、音色极佳的主持人。开场由女生表演的现代舞，立即为全场带来了明快的气氛，留学生和华裔学生组成的USC 第一个东亚无伴奏合唱团Trogons ACappella演唱了《那些年的小幸运》，纯净、朴实和多变的声部配合，令人惊艳。两位女同学赵玉和曹海桢的相声表演，笑果十足。王歌的女声独唱《我和你》，音色高亢、甜美，极具感染力。

Trogons ACappella

赵玉和曹海桢的相声表演

五号门剧社的小品《年夜饭》

王歌的女声独唱

“校园男神”肖子龙

留学生剧团五号门剧社的小品《年夜饭》在各类段子、套路语言和代入感极强的表演中，将留学生们的春节思乡、团圆情结，尽情抒发。BoogieSC和CSSA学生会舞团的现代舞表演，现代感极强。具有专业水准的孔维晋和王浩的相声、刘晓黎的近景魔术之后，“校园男神”肖子龙同学的四川话版的说唱《明天不上班》，High翻全场。 最后，晚会在刘雪莹的老情歌和朱倍右和宋文轩的吉他弹唱后落下帷幕。

这台被英文媒体《洛杉矶邮报》称为“最具影响力的中国留学生春晚”，同样吸引了来自加州大学洛杉矶分校、佩普但大学、LMU,加州州立分校等大学的留学生，以及多家知名的企业。具体承办这台晚会的CSSA活动部部长安祖慧介绍，从导演、演员、音响、灯光、视频短片、后台工作人员、现场的义工等全是同学们一手包办，所有的节目都是利用紧张的课余时间排练的。

晚会导演董媛媛 （左1）副导演肖子龙（左2）

晚会导演董媛媛同学表示，自己已经有五年没有回去和家人团聚一起过春节了，希望这台晚会，能为在海外过春节的同学们，带来一些家乡春节的气氛和回忆。

晚会组织者 高宇同（右）安祖慧（左）

高宇同（右3）

南加州大学中国学生学者联合(CSSA)主席高宇同在简短的致辞中表示，春晚是同学们新一年的开始，希望远离家乡和亲人、在海外的同学们好好珍惜校园生活，让校园春晚成为人生中最美好的记忆。 （AACYF洛杉矶讯）

轉自 ： http://www.aacyf.org/?p=6890