美国卫生官员：无需因疫情担心去中餐馆，也不用避开中国人

【侨报网综合讯】国立卫生研究院国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇博士（Anthony Fauci）近日说，在新冠疫情暴发之际，人们不需要担心购买中国产品、去中餐馆用餐，也不需要避开中国人。

“美国政府应该努力减少对来自中国的人群的歧视和不友好姿态”

福奇17日对《今日美国》（USA Today）记者表示：“无论何时，如果人们有被病毒感染的风险，他们都有不同程度的恐惧。有些恐惧可以理解，有些则有点过度。”

另据中新社报道，在近日众议院举行的听证会上，3名专家明确反对以“护照颜色”作为采取限制措施的考量。

曾在奥巴马政府时期担任白宫埃博拉疫情应对协调官的罗恩·克莱恩（Ron Klain）当天表示，要警惕美国国内针对华裔美国人的歧视性言论，应该立场鲜明地反对歧视。他说，新冠病毒是全人类的敌人，它不针对某一特定族裔。华裔美国人和来自中国的移民并不比其他族裔更容易感染这种病毒。美国人应该团结起来共同抗击病毒，而不是互相指责。

上海澎湃新闻报道，当地时间2月5日下午14时，美国众议院外交事务委员会就新冠病毒疫情举行听证会。出席会议并发言的专业人士包括约翰·霍普金斯大学健康安全中心的高级学者詹妮弗·纳佐（Jennifer Nuzzo）、兰德公司高级政策研究员詹妮弗·布埃伊（Jennifer Bouey），以及前白宫埃博拉应对协调员罗恩·克莱恩。

根据众议院网站记录，克莱恩和约翰·霍普金斯大学卫生安全中心高级研究员珍妮弗·努佐（Jennifer Nuzzo）、兰德公司资深政策研究员珍妮弗·布伊（Jennifer Bouey）这3位发言人都批判了对来自中国的人群的歧视和不友好姿态。

“在这个紧张而敏感的时刻，美国政府应该努力减少对来自中国的人群的歧视和不友好姿态，这些举措都将增强美国的软实力，使中国人民对美国有更多的善意。”布埃伊指出，“相反，歧视、偏见和任何惩罚性的言论将消灭所有的善意。”

新冠疫情期间 美国卫生官员提出什么建议？

美国政府机构正被紧张的人们打来的电话和发送电子邮件淹没，这个情况也出现在埃博拉和非典（SARS）暴发期间。

福奇和食品和药物管理局（FDA）局长斯蒂芬·哈恩博士（Stephen Hahn）的其他建议包括：

中国制造的产品：新型冠状病毒主要在空气中人际传播。放在容器里的“无生命的物体”送到美国，不会有任何传播病毒的风险。中国制造的药物也是如此。

各种疫情有关的骗局：令人担忧的可能是，那些利用人们的恐惧心理进行诈骗的骗子们制造了治疗新型冠状病毒的假药。哈恩说，FDA成立了一个跨部门工作组，密切监测有关新型冠状病毒的假冒产品和虚假产品声明。

该机构已经要求主要零售商监控他们的“在线市场”上的此类产品，这些产品将受到FDA的调查和潜在的执法行动。这个特别工作组已经与零售商合作，在网上删除了十几种这类产品。

哈恩14日晚间在一份声明中说，FDA监管的进口产品，包括来自中国的产品，都要经过FDA的审查，必须达到与美国国内产品相同的标准。

口罩：唯一需要戴口罩的人是那些已经感染的人，以避免会威胁到其他人。福奇说，药店出售的口罩甚至不足以真正地保护任何人。

他说：“如果你看看你在药店买的口罩，脸部和口罩之间的空隙会让气体进入，它们并不能真正起到保护你的作用。人们开始说：‘我应该戴口罩吗？’现在，在美国，绝对没有任何理由戴口罩。”