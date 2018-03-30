美国去年哪些州经济增长最快

联邦劳工统计局的最新数据显示，去年全美50个州的经济都有所增长，增幅从0.5%到5.7%不等，其中特拉华州增长最快，南达科他州增长最慢。

据《今日美国报》报道，劳工统计局公布的2017年第四季度GDP报告显示，去年美国经济增长了2.6%，其中金融保险行业增长强劲，增幅高达14.7%。以下是去年增长最快的9个州。

1，特拉华：增长5.7%

特拉华州经济增长为全美最快，其中增长最快的是金融保险行业。事实上，该州金融保险业增长幅度相当于全国平均水平的将近2倍，这个行业为该州GDP增长贡献了4.57个百分点。

但是，并非所有的行业都增长强劲。在劳工统计局跟踪的21个行业中，13个行业增长幅度低于全国平均水平。

2，得克萨斯：增长5.0%

与其它州不同，得克萨斯的GDP增长主要是靠采矿业，而不是金融保险业，后者增长低于全国平均水平。据该州统计，采矿和伐木业去年增加2.91万个职位，增长幅度高达13.5%。耐用消费品制造业和地产业也是该州经济增长的重要因素。

3，新罕布什尔：增长4.4%

新罕布什尔有几个增长较快的行业。除了金融和保险业，耐用消费品、零售、地产和保健也都在快速增长。该州失业率不到3%，也是全美最低的州之一。

4，华盛顿：增长4.3%

信息服务业成为地区经济增长最大因素的只有华盛顿州。此外，该州批发业和地产业增长强劲，而政府活动的对GDP增长的作用相当全国平均水平的4倍。该州2016年为全美经济增长最快，而个人财务网站WalletHub根据出口、就业增长等因素排名，称该州2017年经济为全美最佳。华盛顿州的经济似乎是处于可持续并强劲向上趋势。

5，纽约：增长4.0%

尽管地产行业负增长，纽约在全美经济增长中排名第五。金融保险业为该州经济增长贡献最大，占去年纽约州GDP增长的65%。纽约为全美第三大经济，仅次于加州和华盛顿。纽约州自从2009年以来增加了100多万私营经济就业。

6，康涅狄格：增长3.9%

康涅狄格的金融保险业也是当地增长的最重要因素，占全部增长的42%。耐用品、零售业、健保业和信息技术业也是重要因素；但该州公用事业、建筑、政府和旅馆及餐饮服务业出现负增长。与其它州不同，康涅狄格的经济增长属于新趋势，因为该州2016年经济根本没有增长，2017年初还出现4.4%的副增长。

7，俄亥俄：增长3.9%

金融保险业是俄亥俄州GDP增长的首要因素，但该州2/3的增长来自其它行业。耐用品制造业是俄亥俄GDP增长的重要因素，该州地产业对全美这个行业的增长都是最大的正面因素。

8，犹他：增长3.9%

犹他州的经济增长来自多个行业；并且是除了金融保险业之外，没有一个行业太突出。在劳工统计局的21个行业当中，只有3个行业出现小幅负增长。此外，犹他州还出现经济增长强劲的其它信号：2016年人口增长1.9%，属于全美增长最快的州之一；就业率增长更高：3.1%。

9，俄勒冈：增长3.8%

俄勒冈州地产业负增长在全美排名第二，而它的金融保险业也是增长最慢的州之一。它能进入前九名的原因是它的耐用品工业增长最快并且为该州经济增长贡献将近一半。俄勒冈州也是全美人口增长最快的州之一，尤其是波特兰大都会地区。

2018-03-30 07:57 来源：侨报