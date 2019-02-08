美国哪个州最适合养老？纽约加州无一上榜

美国现今有超过5000万名65岁或以上的老人，这一数字预计将在40年内翻番。按照这一速度，到2060年，美国老年人将占人口总数的四分之一，远超2017年时的15.6%。

据今日美国报道（USA Today）报道，老年人的生活质量往往取决于他们所在州的设施、企业、政府支出和生活条件。与任何年龄段的美国人一样，经济安全、居住环境安全是保障幸福和健康的要素。但访问公共交通、医疗设施和社交场所的难易程度，对于老年人而言则更为重要。

由于这些因素以及其他社会和环境因素因地区而异，因此美国老年人的生活质量也有很大差别，华尔街日报创建了十几项与收入、健康、环境、教育和便利设施相关的指标，以确定最佳（和最差）的养老区域。

虽然最佳养老州遍布全国，但最糟糕的州几乎全部都在南方。以下是十大最佳养老州和十大最差养老州排名。

十大最佳养老州

10.马萨诸塞州

•65岁及以上老年人占比：16.1％（第24位）

•65岁及以上贫困率：9.0％（第19位）

•65岁及以上获学士学位比例：34.9％（第3位）

•65岁以后健康预期寿命：15年（第9位）

9.明尼苏达州

•65岁及以上老年人占比：15.4％（倒数第19位）

•65岁及以上贫困率：7.0％（倒数第4位）

•65岁及以上获学士学位比例：28.9％（第20位）

•65岁以后健康预期寿命：15.6年（第3位）

8.犹他州

•65岁及以上老年人占比：10.8％（倒数第1位）

•65岁及以上贫困率：6.4％（倒数第2位）

•65岁及以上获学士学位比例：32.0％（第9位）

•65岁以后健康预期寿命：15年（第9位）

7.蒙大拿州

•65岁及以上老年人占比：18.1％（第5位）

•65岁及以上贫困率：7.2％（倒数第9位）

•65岁及以上获学士学位比例：31.4％（第11位）

•65岁以后健康预期寿命：14.6年（第19位）

6.新罕布什尔州

•65岁及以上老年人占比：17.6％（第9位）

•65岁及以上贫困率：5.8％（倒数第1位）

•65岁及以上获学士学位比例：32.3％（第8位）

•65岁以后健康预期寿命：15.1年（第7位）

5.康涅狄格州

•65岁及以上老年人占比：16.8％（第14位）

•65岁及以上贫困率：7.1％（倒数第7位）

•65岁及以上获学士学位比例：32.6％（第5位）

•65岁以后健康预期寿命：15.7年（第2位）

4.马里兰州

•65岁及以上老年人占比：14.9％（倒数第8位）

•65岁及以上贫困率：7.9％（倒数第16位）

•65岁及以上获学士学位比例：34.5％（第4位）

•65岁以后健康预期寿命：14.4年（第24位）

3.弗吉尼亚州

•65岁及以上老年人占比：15.0％（第10位）

•65岁及以上贫困率：7.1％（倒数第7位）

•65岁及以上获学士学位比例：32.4％（第7位）

•65岁以后健康预期寿命：14.2年（倒数第25位）

2.科罗拉多州

•65岁及以上老年人占比：13.8％（倒数第5位）

•65岁及以上贫困率：7.8％（倒数第15位）

•65岁及以上获学士学位比例：38.5％（第1位）

•65岁以后健康预期寿命：15.3年（第5位）

1.佛蒙特州

•65岁及以上老年人占比：18.8％（第4位）

•65岁及以上贫困率：7.1％（倒数第7位）

•65岁及以上获学士学位比例：37.2％（第2位）

•65岁以后健康预期寿命：15.2年（第6位）

作为对比，以下是10个最不适合养老的州。

10.新墨西哥州

•65岁及以上老年人占比：16.8％（第13位）

•65岁及以上贫困率：12.2％（第2位）

•65岁及以上获学士学位比例：30.4％（第17位）

•65岁以后健康预期寿命：13.9年（倒数第20位）

9.得克萨斯州

•65岁及以上老年人占比：12.2％（倒数第3位）

•65岁及以上贫困率：10.8％（第5位）

•65岁及以上获学士学位比例：27.0％（倒数第23位）

•65岁以后健康预期寿命：12.9年（倒数第12位）

8.俄克拉荷马州

•65岁及以上老年人占比：15.3％（倒数第13位）

•65岁及以上贫困率：9.1％（第17位）

•65岁及以上获学士学位比例：23.8％（倒数第13位）

•65岁以后健康预期寿命：12年（倒数第7位）

7.田纳西州

•65岁及以上老年人占比：15.9％（第25位）

•65岁及以上贫困率：9.2％（第15位）

•65岁及以上获学士学位比例：22.9％（倒数第12位）

•65岁以后健康预期寿命：11.9年（倒数第5位）

6.阿拉巴马州

•65岁及以上老年人占比：16.5％（第22位）

•65岁及以上贫困率：9.9％（第12位）

•65岁及以上获学士学位比例：22.1％（倒数第8位）

•65岁以后健康预期寿命：11.1年（倒数第4位）

5.肯塔基州

•65岁及以上老年人占比：15.9％（倒数第24位）

•65岁及以上贫困率：10.3％（第6位）

•65岁及以上获学士学位比例：19.3％（倒数第2位）

•65岁以后健康预期寿命：11年（倒数第3位）

4.路易斯安那州

•65岁及以上老年人占比：14.9％（倒数第7位）

•65岁及以上贫困率：12％（第3位）

•65岁及以上获学士学位比例：21％（倒数第5位）

•65岁以后健康预期寿命：12年（倒数第7位）

3.阿肯色州

•65岁及以上老年人占比：16.5％（第19位）

•65岁及以上贫困率：10.2％（第7位）

•65岁及以上获学士学位比例：20.4％（倒数第4位）

•65岁以后健康预期寿命：12.2年（倒数第8位）

2.密西西比州

•65岁及以上老年人占比：15.6％（倒数第20位）

•65岁及以上贫困率：13.7％（第1位）

•65岁及以上获学士学位比例：19.9％（倒数第3位）

•65岁以后健康预期寿命：10.8年（倒数第1位）

1.西弗吉尼亚州

•65岁及以上老年人占比：19.3％（第3位）

•65岁及以上贫困率：10.2％（第7位）

•65岁及以上获学士学位比例：17.1％（倒数第1位）

•65岁以后健康预期寿命：11年（倒数第3位）

2019-02-08 16:01 来源：侨报网