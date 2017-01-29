美国多地庆祝中国鸡年春节

1月28日为中国农历鸡年的第一天。在美国，从纽约到洛杉矶，很多地方都进入了庆祝中国春节的模式。

美国太平洋交响乐团28日在加利福尼亚州科斯塔梅沙市举行庆祝中国新年音乐会暨慈善晚会；26日纽约燃放新春主题焰火，庆祝中国农历新年；中国驻纽约总领馆和纽约帝国大厦更联合举办了庆祝中国鸡年春节点灯仪式。

近年来，中国春节正成为全球庆典，不仅为各地华人也为世界各国民众提供了庆祝往日成就、面向崭新未来的美好契机。

26日，美国纽约燃放新春主题焰火，庆祝中国农历新年。中国驻纽约总领馆于当日举行“欢乐春节”焰火招待会。

26日晚，中国驻纽约总领事馆前的哈德逊河上空燃放起焰火，庆祝中国鸡年春节。中新社

新春焰火表演照亮纽约夜空

中国驻纽约送领事馆消息称，当地时间26日晚，中国驻纽约总领事馆前的哈德逊河上空燃放起焰火，庆祝中国鸡年春节。新春主题焰火作为中国中央美术学院联合美中文化协会共同主办的第三届“欢乐春节·艺术中国汇”系列活动之一，由中国中央美术学院设计，由“冬日”、“百鸟”、“春回”、“凤来仪”四个篇章组成。

当晚，中国驻纽约总领馆举行“欢乐春节”焰火招待会。章启月总领事与来自美东地区政府、经济、文化、教育、科技等各界代表近400人欢聚一堂，辞旧迎新，共赏大型焰火表演。纽约联邦众议员马洛尼、纽约州众议院助理议长奥迪兹、州众议员牛毓琳、布鲁克林区区长亚当斯、良知基金会主席施奈尔等出席招待会。

纽约总领馆当晚灯火辉煌，宾客盈门，写有“福”字的大红灯笼与悬挂四周的中国结交相辉映，一派红红火火，喜庆温馨的景象。由中国文化部制作提供的《欢乐春节·五洲同庆》图片展向来宾们展示了世界各地喜庆农历新年的精彩瞬间。现场大屏幕播放的《春节里的中国》专题片，生动讲述了春节的来历、习俗和文化内涵。由知名歌手龚琳娜专门在北京和纽约摄制的音乐MV《鸡鸣东方》诙谐幽默，为现场增添了浓浓的节日气氛。由全美舞蹈协会（NDI）的孩子们表演的“金鸡闹春”舞蹈欢快活泼，引起来宾们一阵阵热烈的掌声。

章启月总领事在致辞中表示，中美关系是当今世界上最重要和最活跃的双边关系之一。中国是美国最大的贸易伙伴和第三大出口市场。去年中国对美直接投资450亿美元，创历史新高，是2015年的三倍。中美两个经济体的关系比以往任何时候都更加密切，这种紧密的经贸关系使两国人民直接受益，同时也对世界经济发展作出贡献。

章启月表示，人员往来和文化交流也是中美双边关系的重要支柱，可谓中美关系的核心内容。中国和美国每15分钟就有一架航班起降，每天有大约1.3万人在中美之间旅行。去年，来美国旅行的中国游客近300万人次，其中逾95万中国游客来纽约旅游。有超过30万中国学生在美国学习。在文化领域，文艺演出、文博展览、影视动漫、图书出版等交流合作日益密切，丰富了两国文化的多样性。

章启月说，自去年以来，农历新年已成为纽约市公立学校的正式假日。而就在几天前，纽约州参众两院均通过了庆祝农历鸡年的决议，这是对广大在美亚裔民众对社会贡献的认可，也充分反映了中美两国建立更友好关系的良好愿望。

此外，中国驻纽约总领馆和纽约帝国大厦26日联合举办庆祝中国鸡年春节点灯仪式。

华人琉璃工房创始者受邀出席

中新社报道，在中国传统节日春节到来之际，美国太平洋交响乐团28日将在加利福尼亚州科斯塔梅沙市举行庆祝中国新年音乐会暨慈善晚会。琉璃工房创始人杨惠姗和张毅受邀以荣誉贵宾身份出席上述活动。

此次庆祝中国鸡年春节活动，太平洋交响乐团特邀华人现代琉璃艺术开拓者杨惠姗和张毅来美分享其艺术创作理念并展示琉璃工房作品。主办方表示，杨惠姗和张毅创作的这些琉璃艺术品，饱含中华优秀传统文化元素，展现了东方美学的形与意，传递了中华文化之美。他们的琉璃艺术与交响乐“共聚一堂”。

美华裔国会议员提案承认中国春节

北京环球网援引美国媒体报道称，当地时间1月26日，来自纽约的美国国会众议员孟昭文宣布，她已经提出一项决议案（resolution），要求众议院在2017年正式承认中国农历新年。

这一议案呼吁众议院在2017年认可农历新年在历史、文化领域的重要性。决议案中还对亚裔美国人以及全世界所有庆祝农历新年的民众表达了最高敬意。此外，这项议案还详细介绍了农历新年的历史和习俗，并且向所有庆祝农历新年的民众致以良好的祝愿。

洛杉矶是中国游客来美中转站之一

新华社报道，此外，中国驻洛杉矶总领馆表示，洛杉矶作为全美年接待中国游客最多的城市，2016年超过百万人次。同时，洛杉矶也是中国游客来美旅游最重要的中转站之一。今年春节期间洛杉矶或迎来更多的中国游客。

来源：侨报网