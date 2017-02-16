美国心脏病治疗费用将超1万亿美元

美国心脏协会（ AHA） 一份新出炉的报告称，美国的心脏病发病率正在以令人不安的速度增加，而2016至2035年治疗成本预计将翻一番，从5550亿美元飙升至1.1万亿美元。

据报道，AHA会长豪泽（Steven Houser）指出，该组织的这一新的预测显示，美国心血管疾病的发展趋势正朝着可能导致经济和卫生保健制度破产的方向进行。

该报告预测称，至2035年，美国总人口的45%（约1.31亿人）至少患有一种与心脏病相关的健康问题。

豪泽对此表示，心脏病在人口中的蔓延速度超出了先前预期。AHA研究人员曾在2011年预测，截至2030年40%的美国人将患有某种心脏病。但这一预测显然出现巨大误差，在2015年全美人口中就已有41.5%的人被诊断患有至少一种与心脏病相关的疾病，这比此前的预测快了近15年。该报告指出，心血管疾病将对美国医疗系统造成昂贵的经济负担。

AHA先前预测失误的主要原因是低估了美国快速增长的肥胖现象对心脏健康的影响。豪泽指出，年轻成年人肥胖症和2型糖尿病的发病率增长迅速，超出了研究人员的预期。此外，婴儿潮一代老年人的心脏病发病率也超出预测。该报告显示，在美国一位24岁的人患心脏病的风险只有20%，但到了45岁，同一个人患心脏病的风险增至50%，增长幅度超过两倍，而超过80岁的人患某种心血管疾病的概率达到90%。

该报告预测的截至2035年的疾病还包括：

超过 1.23亿美国人恐患有高血压；

2400万人患有冠心病；

超过1100万人将患中风；

将近900万人会出现充血性心力衰竭；

超过700万人会出现房颤，这是一种危险的心律失常。

豪泽表示，这份新报告已表明，在未来几年情况会变得更糟，而心血管疾病带来的巨大经济负担恐将超出国家所能承受的能力。

该报告显示，80岁以上的人群其治疗心脏病的总费用将增加三倍以上，65至79岁人群其治疗心脏病的总费用将增加一倍以上。

截至2035年，美国直接用于治疗与心脏相关疾病的医疗费用将高达7490亿美元，而目前每年的这一开支平均为3180亿美元，而与生产力损失相关的间接成本也将增加约55%，将推动这些费用从目前的2370亿美元增至3680亿美元。据AHA估计，患心脏病的雇员每年平均少工作60小时，比健康员工每年损失的生产力多出1100美元。

豪泽称，该报告的副本将发送至正在考虑废除平价医疗法案（ACA）的国会加以参考。通常保险公司会对先前已存在疾病(Pre-existing condition)的人参加保险有所限制，但他指出，该报告显示有相当数量的美国人处于先前已存在疾病的情况，且这一人数仍在增加，而禁止先前已存在疾病的人参保，对于所有心血管疾病患者是苛刻的，应对他们给予帮助。

来源：侨报网