美国总统川普 在中国打赢商标权官司

在美国川普总统在中国打赢了商标权官司后，以他为名的225多个中国商品，势必将改名，其中一件商品是“川普马桶”。

川普在中国提出诉讼，提告那些与他无关但是使用“川普”为名的商品。他在2006年败诉，因为中国政府当时认为他的知名度不高，不足以在中国要求禁止商家使用“川普”的名字。中国商标局是在14日正式裁定川普赢得他的的商标诉讼，并在15日在中国商标局网站上宣布，川普拥有他的“川普”商标期限是10年。

“川普马桶”的董伟(Dong Wei，译音)说，他将力争使用“川普马桶”商标的权利。这种“川普马桶”的实际中文名字是“创普马桶”，但是，英文名字是不折不扣的“Trump”。这种马桶被称为是“高科技马桶”，因为妇女使用这种马桶方便时，可顺便替自己测验怀孕。

“创普”(Trump)的中国高科技马桶品牌创始人锺继业说，他无意玷污美国总统的名字。他说，他在2002年为自己的“深圳创普实业有限公司”注册英文名“Trump”时，还没有听说过唐纳德·J·川普(Donald J. Trump)其人。公司中文名称的意思是“普适的创新”，意在强调他们的马桶座可以这样温暖并清洗用户的臀部。他解释说，这个中文名字发音有点像“trump”，“我们确实是不知道有川普这么个人。”