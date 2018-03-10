美国新税法前最后一次报税，个人及小公司如何避免罚款省税？

2018年个人报税季从1月29日开放后，将于4月17日报税截止。由于今年的4月15日为周日，随后的4月16日为黑奴解放日（Emancipation Day）华府假期，所以个人报税截止日期推后至4月17日。

南加会计师陈峥特别提醒，另一个很重要的日期是3月15日，这是小型企业股份公司（S Corporation）以及超过一个股东的有限责任公司（LLC ）的报税截至日期。

会计师陈峥表示，特别是经营小公司的华裔新移民，如果有问题尽早办理延期报税表（7004表），否则，如果耽误罚款很重，高达每年5000美金以上。美国为先行扣税，股份公司及有限责任公司，还需要预交2018年的州税800美金，也必须在4月15日之前交付。陈会计师解释，经常会有华人新移民不了解预交税，多有耽误而遭严重罚款的实例。

陈会计师表示，个人收入税方面，无论你是美国公民，或是持有美国工作签证的外国人士及留学生，只要在美国有收入，就有缴税的义务。

她指出，个人收入报税资料要齐全，包括工资、房产税、房贷利息等，特别注意用于自雇收入报税，或股票等其他收入报税的1099税表。

陈会计师举例说，她有位客户卖股票，由于收集信息不足，去年忘记申报股票收入1099表，今年遭国税局追讨10000美金税及罚款。所以，如果信息资料不全来不及及时呈报，可以根据往年收入估算报税金额数目，在4月15日前及时递交预付税。

陈会计师解释，即使申请延期报税，也需要按时交纳预付税。申请延期报税不等于晚交税金，而只是延期递交报税表。根据自己的收入估算一下该交的税金，先预交，否则，国税局将按所拖延的日期计算利息，晚交税部分收取利息。如果耽误，罚款严重。

陈会计师提醒纳税人，尽早准备，千万不要等到最后一刻，免得耽误。

另外，经营小生意的纳税人，通常会有很多费用，如家庭办公花销，汽油费等，必须保留相应的收据。开支费用减税，必须有收据证明，或银行对账单，不能只报花销，没有收据单。而且，申报减税的开支部分，避免虚报费用开支，提交的减税费用合理，避免收入与开支不成比例。

收入少，费用多的情形将会引起国税局的特别注意。另一个容易引起国税局注意的部分是现金收入，华人小生意纳税人可能会有不少只收现金的收入，需要注意如实申报，否则国税局追查出，后果严重。如芝加哥一家华人中餐馆连锁业主，被查出隐瞒现金收入漏税，因此坐牢，罚金几百万。

今年是使用旧税法规则报税的最后一年，明年特朗普新税法实施应用，税务将会有很大改变。这次房产税和房贷利息等最后一次全部可以抵税，所以只要有，文件都交给会计师，明年将完全不一样。诸如，由于新税法规定企业公司减税20%，所以相比拿工资的工薪阶层纳税人，做小生意开小公司的报税人更省税有利。例如公司雇员兼职承包商（contractor），在公司拿工资的W2报税人，如果可以将一部分工资收入合理转为以1099表报税，将会省不少税。

如果适合1099表报税，根据新税法将会有20%的减税。但是需要注意，新税法对于服务性行业的小公司，20%减税规则有一定限制，获得完全20%减税，需要家庭收入在31万元以下（或个人15万元以下）。所以某些公司雇员，同时也是合同制承包商的纳税人，如果可以将工资收入报告从W2变为1099表报税，将非常合算省很多税。

此种情况同样会有收入的限制，最好家庭收入40万元以内比较适用。家庭收入31万元以下，全部收入可以享受减25%税；31万元以上则开始慢慢减少省税福利，每超过1000美金，减税额递减低于20%，超过40万元，不再享有减税福利。

同时适用W2及1099报税，比较常见的类似情形，还包括诸如公司的销售人员，基本底薪加销售提成，也许可以考虑把销售提成部分的收入转为1099表报税。如此，将适用于20%减税法则而省税。

2018-03-09 23:55 来源：侨报网