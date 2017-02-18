美国旅游业因川普旅行禁令损失1330亿美元

尽管川普的穆斯林7国旅行禁令已被法院叫停，但仍然给美国旅游业带来巨大影响。全球大多数国家预订或搜寻前往美国的机票数量皆直线滑落，其中中国跌幅达三分之一，与旅游禁令涉及的7个穆斯林国家平均降幅相同。

据报道，全球旅行商业协会的执行总裁Mike McCormick称，截至2月8日，美国旅游业因川普的旅行禁令损失1330亿美元，美国至少失去了7750万游客。Mike McCormick说：“中国游客和墨西哥游客的大幅下降，对美国旅游业造成巨大的负面影响”。

世界旅游和游客协会主席David Scowsill说，川普的严查签证政策与“9·11”之后相似，“9·11”后的严格签证政策令美国旅游业损失6000亿美元。

据机票研究公司Hopper最新报告，在川普就职与发布旅行禁令后，全球预定或搜索前往美国机票的人数降低了17%。而一月份前往美国的外国旅客的数量相较去年，下降了6.5%。 俄罗斯一枝独秀，在这段期间搜寻或预订到美国机票的数量大增88%，古巴也已增加46%，是少数增加的国家。

旅游业界解读，古巴人到美国意愿提高，主要应是与恢复邦交有关，而俄罗斯人则应与川普当选后，美俄两国关系缓和有关连。而中国游客减少一方面是因为川普的签证收紧政策，另一方面也与中国新年有关。

Hopper这份“旅游禁令对国际旅客赴美初步冲击”(Initial Effects of the Travel Ban on International Travel to the US )的报告指出，与川普就职前两周相较，国际旅客搜寻或预定前往美国的数量平均减少17%，尽管1月底到2月初的确是旅游淡季，但去年同期的降幅只有1.8%。

报告分析了122个国家，其中94国在这段期间访问美国的数字都下跌；旅游禁令中的七个穆斯林国家，跌幅平均33%。跌幅最高前五名为苏丹、伊拉克、巴林、乌干达与尼加拉瓜，中国与沙特阿拉伯、越南同列第六；旧金山、拉斯维加斯向来是最受国际旅客青睐的城市，今年热度大减；纽约、波士顿则是少数仍被热搜机票的美国城市。

除了旅行禁令这一因素外，其他降低游客来美热情的因素还包括：大规模枪击案、兹卡病毒、警察暴力行为、反穆斯林和LGBT群体游行等。

来源：侨报网