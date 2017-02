美国旅游业因川普旅行禁令损失1330亿美元

尽管川普的穆斯林7国旅行禁令已被法院叫停,但仍然给美国旅游业带来巨大影响。全球大多数国家预订或搜寻前往美国的机票数量皆直线滑落,其中中国跌幅达三分之一,与旅游禁令涉及的7个穆斯林国家平均降幅相同。

据报道,全球旅行商业协会的执行总裁Mike McCormick称,截至2月8日,美国旅游业因川普的旅行禁令损失1330亿美元,美国至少失去了7750万游客。Mike McCormick说:“中国游客和墨西哥游客的大幅下降,对美国旅游业造成巨大的负面影响”。

世界旅游和游客协会主席David Scowsill说,川普的严查签证政策与“9·11”之后相似,“9·11”后的严格签证政策令美国旅游业损失6000亿美元。

据机票研究公司Hopper最新报告,在川普就职与发布旅行禁令后,全球预定或搜索前往美国机票的人数降低了17%。而一月份前往美国的外国旅客的数量相较去年,下降了6.5%。 俄罗斯一枝独秀,在这段期间搜寻或预订到美国机票的数量大增88%,古巴也已增加46%,是少数增加的国家。

旅游业界解读,古巴人到美国意愿提高,主要应是与恢复邦交有关,而俄罗斯人则应与川普当选后,美俄两国关系缓和有关连。而中国游客减少一方面是因为川普的签证收紧政策,另一方面也与中国新年有关。

Hopper这份“旅游禁令对国际旅客赴美初步冲击”(Initial Effects of the Travel Ban on International Travel to the US )的报告指出,与川普就职前两周相较,国际旅客搜寻或预定前往美国的数量平均减少17%,尽管1月底到2月初的确是旅游淡季,但去年同期的降幅只有1.8%。

报告分析了122个国家,其中94国在这段期间访问美国的数字都下跌;旅游禁令中的七个穆斯林国家,跌幅平均33%。跌幅最高前五名为苏丹、伊拉克、巴林、乌干达与尼加拉瓜,中国与沙特阿拉伯、越南同列第六;旧金山、拉斯维加斯向来是最受国际旅客青睐的城市,今年热度大减;纽约、波士顿则是少数仍被热搜机票的美国城市。

除了旅行禁令这一因素外,其他降低游客来美热情的因素还包括:大规模枪击案、兹卡病毒、警察暴力行为、反穆斯林和LGBT群体游行等。

