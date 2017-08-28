美国最富裕的是哪个州？

有一位网友问：“你们哪个州最有钱？今天跟朋友产生了争议。”美国有50个州以及首都华盛顿哥伦比亚特区，如果按照家庭收入中值衡量的话，马里兰州以75845美元排名第一；但如果按人均国民生产总值衡量的话，首都华盛顿则以16万美元遥遥领先，排名第一。

家庭收入中值是指一半家庭收入在此之上，另外一半收入在此之下，这个标准比平均家庭收入更能反映实际的收入情况。根据美国人口普查局2015年的统计数据，全美家庭收入中值为56516美元，因此，排名第一的马里兰州家庭收入比全美收入高出三分之一，而各州中排名前5位的家庭收入均在7.2万美元之上，这5个州是：

1，马里兰州：75845美元

2，首都华盛顿哥伦比亚特区：75628美元

3，夏威夷州：73486美元

4，阿拉斯加州：73355美元

5，新泽西州：72222美元

而排名垫底的5个州是：

1，密西西比州倒数第一：40593美元

2，阿肯色州：41995美元

3，西弗吉尼亚州：42019美元

4，阿拉巴马州：44765美元

5，肯塔基州：45215美元

其中密西西比州的家庭收入只有全国家庭收入的七成。

现在再来看看以人均国民收入总值作为标准衡量，排名最前的5个州及排名垫底的5个州。根据商务部经济分析局(BEA)2016年的统计数据，排名前5名的州是：

1，首都华盛顿哥伦比亚特区：160472美元