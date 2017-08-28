美国最富裕的是哪个州？

有一位网友问：“你们哪个州最有钱？今天跟朋友产生了争议。”美国有50个州以及首都华盛顿哥伦比亚特区，如果按照家庭收入中值衡量的话，马里兰州以75845美元排名第一；但如果按人均国民生产总值衡量的话，首都华盛顿则以16万美元遥遥领先，排名第一。
家庭收入中值是指一半家庭收入在此之上，另外一半收入在此之下，这个标准比平均家庭收入更能反映实际的收入情况。根据美国人口普查局2015年的统计数据，全美家庭收入中值为56516美元，因此，排名第一的马里兰州家庭收入比全美收入高出三分之一，而各州中排名前5位的家庭收入均在7.2万美元之上，这5个州是：
1，马里兰州：75845美元
2，首都华盛顿哥伦比亚特区：75628美元
3，夏威夷州：73486美元
4，阿拉斯加州：73355美元
5，新泽西州：72222美元
而排名垫底的5个州是：
1，密西西比州倒数第一：40593美元
2，阿肯色州：41995美元
3，西弗吉尼亚州：42019美元
4，阿拉巴马州：44765美元
5，肯塔基州：45215美元
其中密西西比州的家庭收入只有全国家庭收入的七成。
现在再来看看以人均国民收入总值作为标准衡量，排名最前的5个州及排名垫底的5个州。根据商务部经济分析局(BEA)2016年的统计数据，排名前5名的州是：
2，马萨诸塞州：65545美元
3，纽约州：64579美元
4，康涅狄格州：64511美元
5，特拉华州：63664美元
排名垫底的5个州是：
1，密西西比州：31881美元
2，爱达荷州：35466美元
3，西弗吉尼亚州：36315美元
4，阿肯色州：36368美元
5，南卡罗来纳州：37063美元
从以上排名看，按家庭收入及按人均国民生产总值不同标准衡量，只有首都华盛顿哥伦比亚特区同时列入最富裕排行榜前5名；而在排名垫底的5个州中，密西西比、西弗吉尼亚州、阿肯色则同时入榜，说明这3个州的经济社会发展在全美相对较慢。
如果将全美生活成本指数作为100的话，上面两个排行榜中提到的州及特区中，生活成本指数从高到低依次为：
夏威夷州(187.7)、首都华盛顿哥伦比亚特区(153.3)、阿拉斯加州(131.4)、纽约州(131.1)、马萨诸塞州(129.4)、马里兰州(129.1)、康涅狄格州(129.1)、新泽西州(121.2)、特拉华州(102.5)、南卡罗来纳州(100.5)、西弗吉尼亚州(95.3)、肯塔基州(94.6)、爱达荷州(90.8)、阿拉巴马州(90.6)、阿肯色州(87.9)、密西西比州(85)。
从中可以了解到，家庭收入及人均国民生产总值较低的州，生活成本也比较低，以密西西比州与首都华盛顿哥伦比亚特区为例，密西西比州的生活指数只有85，而哥伦比亚特区则为153.3，两者相差近八成，也就是说，在首都要享受与密西西比相同的生活，收入要比密西西比高八成。
SHARE AMERICA–Aug 15, 2017,02:32