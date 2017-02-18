美国校车升级 迈向电动化

美国黄色校车正在迈入电动化升级阶段。

据报道，未来几周内，加拿大汽车制造商猛狮巴士公司（Lion bus）将约有20辆电动巴士校车被运送至加州首府沙加缅度地区。

该公司近两年内一直在魁北克地区销售电动巴士，而现正在瞄准美国市场，该公司客车业务发展经理帕杰（Marc Andre Page）指出，虽然现在电动巴士并不是主流，但在未来几年内，这一市场将向电动化发展，而这一创新也将改变学校运输的未来。

猛狮电动巴士将依据配置的电池数量决定行使的里程，而每块电池可行驶50至100英里。帕杰表示，目前市场上销售的2级充电器可在4至6小时内为电动巴士完成充电。

这家总部位于魁北克的公司并不是唯一一家电动巴士公司。美国乔治亚州蓝鸟公司（Blue Bird）也将开发一款电动巴士校车，且该公司已得到了来自美国能源部的440万美元拨款，但该拨款仅为该公司将用于开发电动巴士近900万美元的一半。该公司产品开发副总裁维塔科尔（Dennis Whitaker）也认为，现在是进军电动巴士市场的最佳时机。

蓝鸟公司早在上世纪90年代就制造了一辆电动校车，但由于技术上的局限，该公司当时并未决定进军这一市场，也并未进行量产。维塔科尔表示，现在该公司的目标是与合作伙伴研发出一款比目前市场上更低成本且更高效的电动巴士。

虽然电动校车可开启学区周围一种新型的绿色节能方式，但最初的市场运营成本还是比较高的，价格约为传统巴士的三倍，比如一辆标准柴油校车的费用在6.4万美元至10万美元之间，而电动校车起价超过30万美元。对此，帕杰表示，猛狮电动巴士拥有突出的节时节能特性，尽管前期成本及维修费较高，但一些州政府正有意为购买电动巴士的学区提供财政支持。

目前，加州为购买电动校车的学区提供9.5万美元补贴。去年，麻萨诸塞州能源部也推出试点计划，为购买四款猛狮电动巴士提出前期资金支持。

据悉，猛狮巴士公司将在明年交付9款近100辆电动巴士，该公司目前也正在讨论拟在加州建厂的计划。而帕杰也透露，不仅加州，该公司还正在探索在美国其他地点建厂的可能性。他还表示，工厂可能会生产其他类型的电动汽车，而不仅仅是巴士。而蓝鸟公司也计划在2019年向加州的客户交付8辆电动巴士。

来源：侨报网