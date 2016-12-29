美国梦究竟什么样 美国人把它数字化了

什么是美国梦？从1776年以来，世世代代的美国人都深信不疑，只要经过努力不懈的奋斗便能获得更好的生活。

一些历史学家认为，对财富的渴求和追逐是“美国梦”背后的真正动力。随着时间的推移，如今美国梦有了怎样的变化？它对今天的美国人意味着什么？

对此，个人预算公司You Need A Budget和市场研究公司OnePoll对2000名美国人进行了调查，发现，满足下面这16个条件美国人才认为实现了美国梦。

看看美国人是如何量化美国梦的吧。

拥有价值100至200万的房子

美国住房拥有率在2016年7月达到几十年来的最低点，仅有63%的美国人有自己的住房。在这些人中，对自己的房子到底值多少钱又知之甚少。2015年Zillow的住房信心指数显示，25%的美国人认为，2014年他们的房产没有增值，事实上，全国房价上涨了4%，65个大都市增长幅度达到两位数。

不过，如果7位数字意味着美国梦的话，那么很多人是实现不了的。

支票账户上得有这么多钱：7,425元

理财专家给出的建议是，在支票账户上无论何时都要放入相当于月净工资的数目。

一年至少两次出国度假

尽管美国人每年放弃了数亿个休假日，但被调查者认同每年至少两次的出国旅行是实现美国梦的标志。

美国运通旅游（American Express Travel ）的一项针对年收入超过10万元的成年人的调查显示，81%希望到其他国家体验更深入和更人性化的旅行，73%称即使超出预算也愿意去感觉当地独特的同情，超过半数会去享受当地美食。

有辆价值超过38，000元的车

2016年3月的一项调查显示，越来越多的美国人更愿意租车而不是买车。Experian Automotive在其季度报告中表示，2015年最后三个月的新车交易中，三分之一是租赁，高于上年同期的29.9%，比2011年第四季度高出10个百分点以上。

不过，对于租车和买车，尤其对于价格不菲的豪车来说，两者有很大不同。

AAA的研究报告显示，2016年，由于油价下跌，在美国拥有自己汽车每年的花费是6年来的最低值，仅为8，600元。

而且有上点需要记住的是：无论多么名贵的汽车，在发动它的那一刻起便失去了它当初的价值。

家庭收入要达到这个数：185，000元

美国人口普查报告称，全美家庭收入中位数为56，516元，185，000元是它的三倍还多。

为便于比较，在全国范围内，收入要达到前1%，税前得需这个数：389，436。

有35，000元储蓄

财务规划师建议，储蓄帐户上要有足够的资金用于发生紧急情况时可支付至少6个月的生活费用。这个数字因家庭而异。如果每月的花费是5，800元，那么35，000元的存款是必须的。

如果每月费用远低于这个数字，可将多余的钱用于投资，如401（k）或IRA退休基金或股市等。

有一个度假屋

随然不一定非要有两个家，因为它需要额外的时间去维护，当然还需要额外的钱。但实现美国梦的人不差钱，可以支付双倍的税，双倍的保费，双倍的除草费等等。

不担心账户里是否有足够的钱

根据2015年美国心理学协会的调查，钱仍然是造成美国成年人压力的主要问题。因此，毫无疑问，不用担心账户中的金额将是实现美国梦的标志。

周末出门旅行

周末度假 ，无论是独行还是与朋友一起，是很好的调剂。

美国人认为能有闲暇和闲钱在周末旅行、住宿和娱乐，是美国梦的最精彩的部分。

不欠债

债务有很多种形式，信用卡和消费者债务会影响信用评分，并影响未来几年保险费率和房地产贷款。

尽管通常需要几年时间偿还学生贷款和抵押贷款，但一旦你没有高利息信用卡债务，任何额外的收入都可以直接转向储蓄，以建造财富和为退休做准备。

有闲钱买最新的小玩意儿

美国联邦储备委员会的调查显示，将近半数美国人没有足够的钱来支付400美元的紧急情况。然而，又有数百万美国人每天会在星巴克买咖啡，并期望明年购买新的售价800元的iPhone。

因此，调查认为，能够不需动用储蓄或分期付款而满意自己对新产品的好奇是美国梦的标志。

雇人打扫卫生

这是许多成功人士的习惯，因为他们没有时间做这些事，他们的时间是用来做更有意义的事的。

与朋友共聚晚餐之后付账

与朋友欢聚后，无论晚餐点的什么，哪怕是最昂贵的菜或花式鸡尾酒，能够为此支付账单是美国人认为的经济稳定的一个标志。当然，这种姿态在朋友中也是颇受欢迎的。上一页 1 23456下一页分享此页面

孩子上私立

根据PrivateSchoolReview.com的统计，美国2016-2017年私立小学的学费平均每年为8，522元，高中12，953元。

全美最贵的私校是位于康涅狄格州索尔茨伯里的索尔兹伯里中学(The Salisbury School)，学费每年高达5万。

坐过头等舱

头等舱一直以来与地位、魅力和奢侈等词儿相关联，它的价格证明为什么会是如此。

头等舱会花费数百数千甚至数万美元，但那些有能力负担得起的人喜欢里面的设施，如可平躺的床、私人管家、多选择菜单、私人套间、淋浴和免费化妆品。

无论是否享受过，还是经常光顾，美国人认为坐头等舱是成功的标志。

去Whole Foods采购

Whole Foods是全美最大的天然食品和有机食品零售超市，当然，它的价格也不同凡响。同Kroger， Wegmans和Safeway这类传统超市比，它的价格贵15%，比Trader Joe’s 和Sprouts Farmers Market这样的“特别”杂货店价格高出19%。

(侨报网)