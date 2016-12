候任总统川普昨日(27日)发推特感谢自己。

据纽约邮报报道,川普周二晚发出一条推文,将消费信任度增长归功于自己的努力,并称他是那个应该被感谢的人。

The U.S. Consumer Confidence Index for December surged nearly four points to 113.7, THE HIGHEST LEVEL IN MORE THAN 15 YEARS! Thanks Donald!