美国演员工会向华人恭贺新春

美国演员工会2017 年的颁奖典礼巧遇中国农历新年，25 日该工会为与粉丝拉近距离，特率演员、工会负责人并携带好莱坞的标志之一——演员工会铜像到洛杉矶格罗夫购物中心与粉丝互动。该工会今年的第23 届演员工会奖公共关系主任代表工会向华人拜年，并希望能再有机会访问北京。

25 日，洛杉矶格罗夫购物中心（The Grove）的中心花园草坪上铺设了红地毯，人群中出现了数位电影演员以及一尊象征演员工会的铜像。美国演员工会2017 年的颁奖典礼即将在本周日举行，该工会利用颁奖典礼之前的时间率演员深入民众，拉近与社区的关系。25 日出席活动的演员包括马修·摩丁、安吉拉·萨拉弗安、杰森·乔治与乌迪·舒尔茨。摩丁与萨拉弗安已获第23 届演员工会出色表演奖提名。

该工会第23 届演员工会奖公共关系主任贾瑞特- 瑟帕尔维达（Rosalind Jarrett-Sepulveda） 说， 美国演员工会第23 届颁奖典礼举行当天正好是中国的农历新年，为此她代表工会向华人拜年，并希望能再有机会访问中国。数年前，贾瑞特- 瑟帕尔维达曾访问过中国， 并留下了深刻印象，她希望能再有机会访问北京。

贾瑞特- 瑟帕尔维达说，据她所知，中国的电影工业正在崛起， 但她看的中国影片并不多，李安导演的《卧虎藏龙》是她所看的不多华语影片中的一部。

谈及今年的评奖情况时，贾瑞特- 瑟帕尔维达说，目前演员工会的获奖提名人是由工会12 万1546 名会员票选出来的。

美国演员工会的此次活动吸引了大量媒体及游人围观，当天的活动一直持续到晚上10时。

来源：侨报网