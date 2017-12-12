美国火车又贵又慢，为什么还有那么多人使用？因为它有美到窒息的风景！

Business Insider网站将中美高铁做了各种细节方面的对比，结果发现，中国高铁的优势远远不止票价便宜这么简单。该网站总结了这样三点：1）中国的高铁要比美国铁路速度快的多；2）中国高铁的价格相对较低；3）车厢内的设置看起来非常的相似。

不过，在美国火车并不完全是一个交通工具，它已经逐渐成为了一个旅行中的观景工具。

海岸星光号

2天1夜，32个小时，从洛杉矶出发，途径湾区，然后北上西雅图，从阳光海滩到雪顶山峰，一路看遍四季风景轮换，这条火车线纵贯美国太平洋西海岸，因此有个美丽的名字——海岸星光号(Coast Starlight)。

“海岸星光号”是全美长距离火车网络线之一，被公认为是沿途风景最壮观的列车路线。它连接着西海岸的各大城市，如波特兰、尤金、萨克拉门托、奥克兰、圣荷西、及圣巴巴拉等，起始站为西雅图和洛杉矶的联合车站。

星光号路线的沿途风光可用美绝人寰来形容，积雪覆盖的Cascade Range和Mount Shasta雄伟山峰、葱葱郁郁的森林，以及绵延不绝的无敌太平洋海景为游客们展现了一幅令人叹为观止的画卷。

对于平日里不怎么坐小火车的朋友而言，说起火车，是不是脑海中映出的还是国内人挤人的场景？海岸星光号可能会完全颠覆你对火车的认识。

为了方便游客欣赏令人屏息的美景，星光海岸号是双层观光列车，上层是软座和Superliner卧铺车厢，下层是全景观光车厢、餐车、吧台和公用卫生/淋浴间。卧铺票是包含一日三餐的。卧铺又分为Rommette，Bedroom，Bedroom Suite，Family Bedroom，还有专为行动不便的人提供的accessible Bedroom。

Rommette就可以轻松容纳两个成人（上下铺），不过是公用卫生间和淋浴间。一家人出游的话，可以视成人人数决定要预订什么样的包间。带卫生间和淋浴间的Bedroom Suite：

早上是沙发，晚上列车员会协助铺开变成一张双人床，头顶上还可以撑开一张床：

非卧铺类的软座也很宽松，除了能调节倾斜度，每个椅子背后是可以拉下来的小桌子。座位下还有一块板可以拉上来跟坐位连接起来，供睡觉和吃东西的时候使用。前面的踩脚高度也可以调整。座位都朝一个方向，一排四个坐位，中间是过道，坐起来就跟飞机上的商务仓差不多。

火车的下层是放大件行李的地方和卫生间。每一节车厢有五个卫生间：一个女性专用的LOUNGE，就是那种卫生间外面带一个化装间，有圆凳子和长沙发；一个男性专用的；三个男女都可以用的。

即使是坐票，但是火车上过夜的人一般不多，一个人可以占好多位置。火车的位置很大，后背椅可以弯到半趟的程度，腿也完全伸得开。女生可以把座位下方放腿的软板抬起来，和旁边位置的软板并在一起，形成一个面积不小的平面。虽然列车上有空调会制热风，但夜间还是比较凉，建议一定带一个小薄被子，还可以带一个颈枕。

全景式观光车厢。

你可以向工作人员要热水，泡茶，冲咖啡和热可可都可以。推荐自己带了一个杯子和许多茶包，一边喝着热茶，一边看着书，十分惬意。同时，大概是上车后不久，车厢的Attendant会检票，发coupon和wifi的密码。

餐车是这样的，也配备有全景天窗：

卧铺乘客会在每天饭点前收到当日菜单点菜，乘务员会跟你预订时间。菜单是按季节而变化，保证都是当季最新鲜的食材。

时间到了就可以前往餐车享用美食，由于餐车是四人一桌，所以如果同行人数不足四人的话，就会跟陌生人拼桌。拼桌吃饭可以认识了来自世界各地的陌生人，大家一起分享旅游见闻，这也是火车旅行的又一魅力吧。

只有点酒要额外付费，用完餐后记得留下小费哦。

吃一顿饭一个人大概要$15-20 。有些人会选择到观景车厢的SNACK BAR或CAFÉ 去买点喝的或快餐，价钱不算贵那里有微波炉可以帮你热，有各式各样的饮料，三明治，汉堡，小零食以及啤酒。

在观景车厢，坐位都是对者窗户，除了正面的大玻璃， 顶上也有玻璃，可以更好地观看蓝天白云。在这里, 白天观景，跟朋友聊天，或是自己看书；晚上可以看电视。优点明显，但据说缺点是慢，经常会晚点还有汇车。

如果从旧金山出发到西雅图的话，坐票140-212美金不等，卧铺为361美金。但是不同的城市，价格不同。如果觉得很容易累的话，就买卧铺吧，不过北上火车卧铺都是在车厢右边，所以是看不到海的。想买卧铺表票的话，建议乘坐南下的火车。

这条线路是号称全美最值得一坐的最美沿线风光之一，大概发车后两小时左右，海景猛地一下子撞入乘客眼中。火车走的路线基本和著名的一号公路平行。海水根据太阳的变化而变化颜色，黄昏时泛着一层金黄，慵懒的很。

第二天开始就没有海了。上午九点朦朦胧胧醒来你会看到眼前的是一片雪山雾松。连绵起伏的小山丘，最上面盖着薄薄的一层雪。一路还会路过几片湖泊，湖上面漂着浮冰，有各种水鸟间或飞过。

进入Oregon境内以后，慢慢的，地上的雪越来越厚，山越来越高，大半部白了。一路从郁郁葱葱的绿树，到白雪皑皑的雪山，放佛经历了四季的轮换交替。

这样的风光，这样的线路，这样的旅游方式，最适合的，就是想要感受自然之美，宁静之美。

来源：走四方