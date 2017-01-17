美国租房 提防10个隐藏费用

每个人都知道需要攒钱才能买房。但租房并不是一个让你积蓄越来越多的可行之路。租房时，不管是租住芝加哥的一居室还是波士顿的上流社区，租房者必须要做好支付额外费用的准备。

1.搬家费用

如果你已为搬家麻烦了大学同学无数次，或者这次要大动干戈，那么你需要雇用搬家公司。

不过这里可能会有你没有考虑到的额外费用。如果从车上搬东西到你的门口距离超过75英尺就需额外付超距离服务费。

同时，要确保搬家公司拥有一般商业责任险，以防止搬家时造成的不必要的物品、家具以及房间的损坏。

2.仓库租赁

在搬到新家之前你的物品是否要存放？租一个仓库？也许，但这不是你唯一的选择。

仓库一般都不会太贵，但你的财物需要搬来搬去。更好的选择是使用便携式存放方式，如搬家货柜PODS或Zippy Shell。

如果迁入和迁出是在一天之内，建议你把所有东西都放在租来的卡车里，并支付隔夜费用。

3.申请费

房东收取申请费是为了对租户进行背景和信用检查。如果房东要履行这一程序，那么这笔费用就落在租户头上了。

许多房主只收取背景和信用检查的相关费用，有些房主还会为因此付出的时间收费，有些州甚至会调整房东收取的额外申请费的数额。但如果房东收取的费用过高，你租住的房子一定位于不受监管的州，在这里这一费用可高达200元。

不过这一费用是可以协商的，如果你的房东收费过高，你可能在与一个无良房东打交道

4.保证金

大约一半的州法律规定房主收取保证金的数额，通常是一个或两个月的租金。在没有相关法律条款的州，地方政府有权进行规定。如何了解房东是否诚实，只看他收取多少保证金就知道了。

同时，你还不能跳过支付最后一个月的租金，这笔钱用于租住期间租户对住房造成的超正常损坏的赔偿。如果房子保持良好，这笔费用会退还给租户。

5.最后一个月的租金

许多房东要求租房者在住进来之前支付最后一个月的租金，如果你对这个住处满意，预计你要支付三倍的月租金：第一个月的，最后一个月的和保证金，尽管你还未住过一晚。

6.电梯服务费

如果你不住在高楼的底层，那么这意味着你需要电梯服务。

你可以不必支付，但如果需要，这笔费用并不便宜。而且收费额有很大差异，从500元到1,000元不等（可退还）。在某些情况下，如果你觉得费用太高，可与房东进行谈判。

7.停车费

除非你搬进纽约市价值2000万配有专用电梯可将你的车停在专用停车场的公寓，你可能需要支付停车费。

停车费大致在每月20至100元之间。

8.代理费

喜欢大城市的灯红酒绿？你可能需要一位经纪人在纽约帮你物色一处住房。在纽约市，标准的经纪人费是一年租金的15％。当然你可以自己找房，但经纪人可以将这一过程变得更加容易 ，特别是在你急于找到住处以便开始新工作的时候。

9.租赁人保险

房东通常要求租户有租赁人保险。这样他们就不必担心租户的财产在火灾或其他灾害中损坏。

当然，你可以选择跳过这一项，但不管房东是否对此有要求，投保租赁人保险对安全更有保障，而且它的价格也不高，一年的保费不到200元。

来源：侨报网