美国税改最新细节披露：最低个人税率升至12%

当地时间周三，美国总统特朗普将在印第安纳州公布“非常全面、非常详细”的税改方案。不过他不会深入谈论细节，以期为国会两党再协商留有余地。

特朗普表示，最新版的税改计划令美国税收政策更加简化，将对中产阶层“非常大幅度”减税，并提高儿童保育的税收抵免。

白宫官员透露，抵税项目会减少，也有大规模海外资金“倒流”，可以填补减税对财政赤字的扩张。华尔街日报最新披露，国会共和党可能有意令最高一档的个人所得税率超过35%。

最低个人税率升至12% 标准扣除额翻倍

据新锐媒体Axios披露，最新的税改细节显示，最低个人所得税率将从当前的10%提升至12%，结合周一泄露的最高个人所得税率从39.6%降至35%，都与白宫4月发放的一页纸税改提纲一致。参与撰写税改规则的白宫及国会两院共和党领袖也表示，个人所得税等级将从七档降为三档，符合特朗普的竞选主张。

其中，标准扣除额将翻倍，也与白宫的最初构想别无二致。单身人士的标准扣除额将从6350美元提高到1.2万美元，家庭报税的标准减免额从1.27万美元提高到2.4万美元。这将代表，年收入在1.2万美元以下的低薪个人，以及年收入在2.4万美元以下的低薪家庭（夫妻二人），不用再缴纳个人所得税。

因此，特朗普周三会把“减税”当做又一个民粹主义的政策进行宣传，大力强调对中产阶层税收减负的红利。不过国会民主党认为，这将巧妙地掩盖特朗普同时为富人减税的事实。48个民主党参议员中有46人近期签署了联名信，反对税改增加赤字或倾向于富人。

特朗普呼吁两党共同支持税改 但被质疑没诚意

华尔街见闻曾提到，本周一就陆续流传出税改方案的细节，例如将企业税从35%降至20%，将税赋转由合伙人缴纳的公司（pass-through business）从39.6%下调至25%。但特朗普一直对企业税没有降至15%感到不满，也曾警告国会共和党将最低个人所得税率上调的“政治风险”。

不过令国会两院终于松了一口气的是，特朗普在周一晚间与共和党保守派聚餐时，公开支持最新的税改框架，此前据称总统本人对整个方案没有很兴奋。

特朗普周二也同包括两党议员的众议院筹款委员会见面，呼吁两党共同支持税改议案。但有民主党的助理向媒体透露，税改框架已经写定就等宣布，没有给民主党留下建言的空间。

税改框架仍有争议 白宫希望年底前达成

目前的税改框架也面临一定风险。全国独立企业联盟（NFIB）是美国小企业的重要行业协会，希望小企业税率能与大企业一致。小企业主通常选择不缴纳企业税，而是用合伙人转缴个人所得税的方式，即上文提到的pass-through。但大企业税率降至20%，小企业却是25%，难免引发争议。

第二，众议院共和党的保守派别自由党团（Freedom Caucus）没有参与税改讨论，但希望将企业税削减至16%的低位，可能对本次税改方案不满意。这一派别对特朗普医改施加了很多阻力，此次可能也不予配合。

此外，税改在减税方面渲染了很多，但对短中期内如何填补财政赤字扩大没有建议。主要撰写草案的“税改六君子”（包括美国财长姆努钦、白宫全国经济委员会主席科恩与国会两院共和党领袖）认为，税改将推动经济增长，长期（未来10年）对财政预算的影响不超过1.5万亿美元。

为了赢得民主党的支持、减少阻力以便在年底前通过税改，特朗普9月初与明年面临国会中期选举压力的民主党参议员聚餐，其中就包括周三税改框架宣布地印第安纳州的参议员。而周一晚间的消息透露，特朗普的税改野心依旧很大，希望众议院在10月通过草案，参议院在年底之前通过。

税改号称为中产减负 实际更有利富人

虽然名义上是为中产阶层减负，美国税务基金会（Tax Foundation）的预估显示，税改获益最多的还是占全美家庭总收入20%的富人，即年收入48万美元以上的家庭。

伴随最高个人所得税率降至35%，顶端1%富人将因此增加5.3%的税后收入。再加上取消遗产税，会让他们的子女受益更大。而年收入在4万-5万美元的中产阶层家庭，每年可省税560美元。年收入在5万到8.3万美元的中产阶层家庭，每年仅会节省1000美元的税务开支。

来源：侨报网