美国税改计划发布 特朗普称20%的企业税率“完美”

总统特朗普和共和党领导人周三公布了万众瞩目的税改计划框架，将为企业和个人提供降税优惠。

据快讯通财经报道，总统特朗普和共和党领导人紧急行动周三公布了各界期待已久的税改计划。预计这将立即在高收入者应该交多少税的问题上引发一场斗争。

根据周三发布的文件，税改框架建议将个人所得税顶格税率降至35%，但交由国会决定是否为最高收入者设定更高的税率。方案还建议将企业税率从目前的35%下调至20%。

特朗普周三在启程前往印第安纳州推销这项税改之前告诉记者，他以前要求减税至15%，所以该计划最终将定为20%。他称20%是“一个完美的数字”，是不容商榷的“红线”。

根据这个框架，企业将被允许立即减记资本开支，至少五年。税赋转递企业的最高税率为25%。

该计划将个人税率从七档改为三档，12%、25%和35%，最高级别低于当前的39.6%。但这并非固定不变，国会负责税法的委员会将被赋予灵活性，为最高收入者增加第四级税率，以防止此次税改为富人带来太多好处。

美国众议院负责税法的筹款委员会一位要求不具名的共和党成员表示，该委员会的共和党人“相当支持”对最高收入人群设定一档特别的最高所得税率。不过，该委员会主席、德州联邦众议员Kevin Brady已表示支持全面减税。特朗普多次表示，他专注于为中产阶级减税。

不过，该计划还呼吁废除替代性最低税、遗产税和隔代遗产税，这都是高收入者和富人的福音。

“现在我们最不应该做的是向这个国家最富有的人和最赚钱的公司提供巨额税收减免，”佛蒙特州独立参议员、属于民主党阵营的伯尼·桑德斯通过电子邮件发布声明说。“废除遗产税特别不该，这将为0.2%最有钱的家庭提供2,690亿美元的税收减免。”

该计划的发布是数个月税改起草工作的成果，而税改则是特朗普竞选中的关键承诺。但是，这只是标志着国会内一场残酷斗争的开始。一位有影响力的怀疑者是参议院金融委员会主席、犹他州共和党人Orrin Hatch，他发誓说，他领导的这个委员会不是“橡皮图章”。

其他共和党人热烈欢迎这个计划。“初步看来，今天公布的政策对美国人民是好消息，”北卡罗来纳州联邦众议员、一个大型保守党团的主席Mark Walker说。“我们需要尽快采取立法行动。”

在推出税改纲领之前一天，参议院决定不对废除奥巴马医改的法案投票。废除欧巴马医改也是特朗普的竞选承诺之一。不过，特朗普已经表示，税改对刺激经济增长至关重要，是他的主要精力所在。

特朗普称，他期望国会加紧行动。否则，他和共和党占多数的国会在2017年就没有任何一项重大立法胜利。

那么这份税改框架中所提出的税制改革，将如何影响普通美国民众呢？据美国中文网报道，主要有以下几个方面：

个人所得税：新的税率，减少个人所得税税档

计划将个人所得税的7档累进税率降至3档，即个税累进税率分别是12%、25%和35%。所以赚得最多的那一群人，将可以比之前少交4.6%的税，也就是说，年收入如果有100万美元，则可少交46000美元。

不过该框架也指出，如果需要，则会在35%以上再增加一个税档，以确保”税收负担不会从高收入群体转嫁到中低收入群体。”

此外，该框架没有说明每个等级对应的收入水平，所以不清楚一个典型家庭将获得多少减税。

税改框架将把标准扣除额（standard deduction）翻倍，将个人标准扣除额定在12,000美元；家庭的标准扣除额是24,000美元。

但框架也取消了一些针对个人和家庭的免税项目。 2017年，个人的免税项目约有4050美元，这意味着，新税制实施后，一对夫妻每年的收入可能会减少9100美元。

其他抵税和扣除项目不明

新税改框架希望增加儿童退税（child care tax credit）,根据父母的收入，目前每个儿童可以退税1000美元。此外，计划还将取消“婚姻惩罚税”。这样两个年收入各自为7万5千美元的单身父母，就可获得全额的儿童退税。

此外，市政债券获得利息（Municipal bond interest）仍为免费。教育和退休储蓄的税收福利也会继续保持，鼓励穷人工作而不是吃福利的个人所得税退税（Earned Income Tax Credit）也将保持，但不排除做出适当改革。

州/地区税收扣除取消

纳税者将不再能享受州/当地及房地产税的减免，这对住在东西两岸传统民主党大州（加州、纽约州、新泽西州、康州等）的纳税者们不利。

新纳税框架还主张取消那些未明确的税收扣除项目，比如医疗开支，工作开支，拥有家庭办公室等等。

维持房贷、慈善减税，但是……. 根据新框架，慈善捐助(charitable contributions)与抵押利息扣除(mortgage interest deduction)将维持，但这两项必须在超过标准减免(standard deduction)后，才能进行税收减免。 美国房地产商协会(National Association of Realtors)表示，新税制将会使得租住房屋比购买房屋更划得来，并降低人们购屋的意愿，从而令现房贬值。 企业税降到20% 根据新框架，企业税将从35%降到20%，虽然这高于川普此前表示的15%，相比其他主要工业国家，仍处于低位。 新框架以提供低税率的方法，鼓励在海外有庞大资产的美国公司，将资产撤回美国。目前尚未公布此项目的具体税率。 此外，企业的“替代式最低税负制”（Alternative Minimum Tax，简称AMT）将被取消。 企业研发部门税收减免以及低收入家庭住房税收减免这两项也将保留。 富人税取消 新框架将取消被称为“富人税”的个人替代性最低限额税（individual Alternative Minimum Tax）， 2014年，全美共有420万纳税者支付了这个税款，其中410万人年收入在10万美元以上。 新框架也取下了遗产税（estate tax），根据目前的税制，只有遗产额在550万美元以上，才需要支付这一税款。

国际方面 在国际层面，该计划将改用“领土税制”，放弃美国独特的、不管企业利润在哪国赚取的全球征税方式。但它也包括了一些规定，以降低后的税率对美国跨国公司的外国利润进行全球征税，以保护美国税基。方案没有具体说明降低后的税率。 据快讯通财经报道，具有累积离岸利润的公司，在将这些利润汇回国内时将被征收一次性税收，为这些收入汇回美国扫清了道路。适用的税率还不清楚，但以现金形式持有的收益将比以低流动性投资形式持有的收益税率高。公司可以用多年时间支付新税。 根据目前的法律，公司可以推迟对其离岸收益缴纳美国税，直到将其带到美国。因此，美国公司在海外已经囤积了估计有2.6万亿美元的利润。 包括合伙企业和有限责任公司在内的所谓税赋转递企业，最高税率为25%。目前，这些从夫妻杂货店到对冲基金不一而足的企业，是把收入转移到所有人，由所有人缴纳个人所得税。 虽然这对很赚钱的税赋转递企业是一个重大的税收减免，但立法人员将起草措施，防止个人将自己的工资薪酬改成企业收入。

来源：侨报网