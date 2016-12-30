美国自驾必须知道的顶级技巧

如果您计划自驾美国以度过您美好的假日。无论是与亲朋好友一起游览迪斯尼乐园，还是沿着66号公路从五大湖出发横跨美国大陆开往太平洋，或者沿着东西两岸的滨海公路逛逛，都会领略到终身难忘的无限风光。所以现在越来越多的中国游客选择到美国自驾旅行。自然，到了这个村就要守这个村的规矩，不了解当地的驾车常识会给您带来不必要的麻烦。为此，侨报编辑特意为您总结如下的自驾须知和行车技巧，谨供您参考：

一、自驾须知：

国际驾照：我需要吗？

中国还没有加入《联合国道路交通公约》，所以中国人还不能申办国际驾照。持有中国护照的您想到国外自驾开车，可通过使用“中国驾照原件+国际驾照认证件（TIDL）”、“中国驾照原件+中国驾照翻译件”、“中国驾照原件+中国驾照翻译公证件”的组合进行租车。

在美国自驾租什么样的车比较好？

既然是自驾，你至少要花费一些时间在美国漫长的高速或州际公路上。所以建议您租一辆能使旅途顺畅舒适的车。车型较小的汽车会影响您旅行的舒适感。

美国开车时，我需要在车里携带什么？

您必须随身携带保险和车辆的车主证明。如果车辆是租赁的，您也将需要随身携带所有必要的文件，一般租车公司会在办理租车手续时为您提供。美国法律规定:您所租的车必须配备能够在路旁放置的黄色三角警告牌以用于紧急情况，所以在租车时要向租车公司询问一下。

手机和雷达的使用：

现在美国大多数州都禁止开车时使用手机，但即使没有禁止它的具体法律，建议您开车时不要使用会分散您注意力的设备。大多数州是允许使用雷达探测器的，但是在军事基地地区附近的会有禁止其使用的一些法律。华盛顿特区是美国禁止使用雷达探测器的地区之一。尽管雷达在美国多数地区合法，但是一旦您被警察叫停，雷达会让警察对您产生负面印象。

在美国驾车的酒精含量限制是多少？

每个州都有自己的酒精含量限制的规定，最常见的血液酒精水平为0.08％。

美国的高速公路通行费和汽油价格

众所周知，美国很多地方要收缴道路通行费用。通行费收缴处经常被放置在进入城市之前的必经之路上。收费标准是制定好的，例如: 驾驶高峰期进入纽约将收缴14美元，在非高峰时段会收缴9.75美元。如果中国的汽油价格让您吃得消，在美国您也大可放心。美国油价和中国油价换算起来相差不大，一般加满一辆丰田轿车需要35美元左右。

自驾美国需要买什么样的保险?

因为您是在异地他乡驾驶和租车，所以我建议您不要在保险上省钱。而且尽管美国租车公司是以赚钱为目的，他们通常所要求的保险费还是很合理的。

二、行驶在美国的顶级技巧

路权！路权！

路权是在美国开车和审查车祸最重要的依据。其实关于路权的规定，美国和中国没什么区别，但是不同的是：老美开车都一丝不苟地遵循这些规定，而中国司机却经常抢者为先。美国的主路车辆具有绝对路权，偏路和左拐车辆必须让主路车辆，不可以跟车和强行。否则会酿成大祸！因为主路上的老美没有中国司机的防范意识，他们不会给偏路或左拐的司机让行的。

行人是上帝：

在美国，法律规定行人具有绝对的路权。从来只有车让人，没有人让车。虽然在美国行人也和车辆一样按照红绿灯的指示行动，但当开车通过十字路口时，如果有行人过马路，无论什么情况，一切大小车辆必须停下来让路，即使是在没有人行横道的地方，司机也会看到行人便善意地停下来，这在美国是起码的常识。

校车停下时您必须停下：

在美国校车一般是黄色的，上面用黑体字标注：SCHOOL BUS, 看到校车停下，不管有没有人在那里举停车标志，您一定要停下来等待。一般校车在停车时，都会从车身的侧面伸出一个“STOP”标志，车上也会有红灯闪烁。当这个标志出现时，前后左右所有的车（包括逆向车道上的行车）都必须要完全停住，直到标志收起为止。

听到警车鸣笛必须靠右停车

开车时听到有救护车或警察鸣笛，必须马上向右靠，迅速停车，等待鸣笛的车辆过去再行驶。如果您违反了交通法规不幸被警察逮到，千万别下车，您能做的就是把车停到路边，坐在车里等警察过来，一旦您在没有警察要求的情况下擅自下车，等待您的可就不是罚款了，有可能是警察的枪子儿！千万记住有警车跟您，立即靠边，如警车跟停，立即停车，千万别下车，等警察过来，听警察吩咐，出示驾照并回答问题。

八角形的红色停车标志 (“Stop” Sign)

在美国大街小巷里的十字路口，都能看到一个明显的红色八角型“Stop”。有的十字路口是四个“停车”标记，有的只有两个，一定要停稳看清楚。这些路口经常是车不多，人也不多，但你必须要完全停下来，左右看，然后再踩油门。即使是路口完全没车没人，也必须停稳，再走。什么点刹一下，不停稳，出溜过去等行为，被警察看到必吃罚单。国内朋友来美国后开车经常吃罚单的就是这种，所以不能掉以轻心。另外，停下来的车辆也遵循先来后到的原则，先来的车辆先行，两面车辆轮流。

美国的高速公路通行费和汽油价格

众所周知，美国很多地方要收缴道路通行费用。通行费收缴处经常被放置在进入城市之前的必经之路上。收费标准是制定好的，例如: 驾驶高峰期进入纽约将收缴14美元，在非高峰时段会收缴9.75美元。如果中国的汽油价格让您吃得消，在美国您也大可放心。美国油价和中国油价换算起来相差不大，一般加满一辆丰田轿车需要35美元左右。

绿灯下右转

绿灯时右转也要先减慢速度，看右边人行道上有没有行人再走。如果有行人，不管他走多慢，不管他是不是离您还有一定距离，一定要停下来等。跟行人抢路，罚单归您！

绿灯下左转

还是路权的问题，如果没有特殊的左拐路灯，您一定要让主路的车辆。主路上的人不会让您。千万不要抢路，也不要存侥幸心理。即便是黄灯了，也要等主路上的车完全停下来，再左拐。

红灯下右转

在许多州，在交通灯是红色的时候是允许右转的，但是您必须为直线行驶的车辆让车，否则出现事故就算您的责任。同时，各个州、甚至各个城市对此的规定都有所不同，例如：纽约的长岛允许红灯下右转，但是其它的区域，如曼哈顿和史坦顿岛等则需要在有允许的标志下才可以右转。

注意观察限速路牌

美国州内高速公路上一般限时速是65英里，市区45英里，小街小巷是35英里。如果街区内有学校，限速则是25英里。在纽约一般每隔200英尺就会有一个限速路牌。限速路牌的设置规定是：在时速的5到7倍的英尺之间，所以时速60英里的公路上，每300到420英尺（300到400米）就会有一个限速路牌。美国人教车的第一道程序就是教您如何看限速路牌。因为在美国超速的罚单越来越高。

安全带的重要性

无论是开车的人，还是副驾驶座位上的人，一定要时时刻刻系好安全带，不系安全带会被罚款。坐在后座上的人，也要系上安全带。很多州（例如纽约）目前已经通过了法律，无论是坐在哪个位置，车上的人一律要系安全带。另外，如果有小孩子，必须坐儿童座椅。虽然美国各个州的要求不同，一般规定轻于60磅或是6岁以下小孩必须坐儿童座椅（加州规定），这个钱可不能省！租车公司有儿童座椅出租。

不要停残疾人车位

如果您没有残疾人的停车许可，千万别停在残疾人车位。在美国所有公共停车场所，都有专门为残疾人留下的车位，通常都是最方便的车位。如果您停在那些车位，而实际上又没有可以在残疾人车位停车的许可，等待您的就是高额罚单了！

不要路边乱停车

美国街道的停车非常严格，通常在街道两侧会有竖起的泊车规定牌。有些牌子会注明什么时间不允许停车，有些牌子上会注明没有该街区停车许可证的人的停车注意事项。即使是在同一地区，不同街道之间的差距都是非常悬殊。

Car Pool 车道

如果车上只有一个人，千万别走Car Pool 车道。在美国的高速公路上，有专门辟给那些两个或两个以上乘客走的车道（最里面的车道，Car Pool 车道），也就相当于中国的高速公路上的超车道。如果一个人的车走到这条道上被警察发现，罚款额是相当高的。

当心超车司机

国内朋友一般认为美国人开车比较文明，但是高速公路上也不乏鲁莽之徒。这一点，常常使来美国驾驶的更加文明的英国、法国和德国人头疼。而且，有些司机不喜欢使用指示灯，所以在开车过程中，您必须更加密切地观察您的的车镜，尤其是两侧的车镜，因为很多人意识不到他们是开在您的盲点上。

被警察叔叔逮到了，能够被免罚单吗？

根据本人在美国居住20年的经验，回答是相当肯定的。这20年，我被警察拦下有近十次了，闯红灯、单车道逆行、超速等等，却没有得到过一张罚单。由此说来，美国警察是很具有人情味的。我的经验是：第一不要慌张，第二积极配合（千万不要找借口否认）。如果您违反了交通法规不幸被警察逮到，一定要做到前文所提醒的注意事项:把车停到路边，双手放于驾驶盘上，坐在车里等警察过来，没有警察要求，请不要擅自掏拿身上或身边的物品或下车，务必听警察吩咐，出示驾照并回答问题。还有就是态度要诚恳而友好。

朋友们问我为什么那么运气？我会开玩笑说：“我一看见警察就像看见亲妈了一样”。其实警察的工作就是维护社会和民众安全的，体谅他们、感激他们是我们应该做的。以这样的态度去面对他们，结果一定会好得多。这样说绝对不是鼓励您拉拢腐蚀警察叔叔。美国警察是绝对执法无私的，有些中国游客试图贿赂警察，结果错上加错，甚至引来牢狱之灾。

来源：侨报网