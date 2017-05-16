美国超3000万人每天喝致癌饮用水？知道真相的他们彻底暴走

如果有人告诉你，你现在喝的饮用水会导致癌症，还有可能不孕不育，是不是很可怕？现在美国人有3000多万人正在遭受这一状况，这到底是怎么回事？为什么饮用水竟会导致如此恐怖的症状？跟着主页君一起来看看水污染背后的真相吧。

近日，英美多家媒体纷纷披露一个惊人情况：近3000万民众正在毫不知情地情况下每天饮用会导致不孕不育、癌症的“污染水”！

自然资源保护委员会(Natural Resources Defense Council)指出：“美国，每四个人中就有一个正在喝受污染的水！”

下面这张图反映了美国的水污染情况，简直是“万里江山一片红”

美国正面临严重的饮水危机，大约有7700万人的正常饮水严重威胁。

尽管美国有一个叫做《安全饮用水法案》的规定，列举了N条严格的安全饮用水标准。然而，自然资源保护委员会（NRDC）的报告却显示，美国的每一个州都曾违反过《安全饮用水法案》。

美国全国范围内曾发生过80,000起饮用水安全事故（这只是明面上被爆出的数据，许多人认为实际数字远超于此）。

美国自然资源保护委员会(NRDC)的报告表示，这些受污染的水会对人们的健康造成极大损害，包括铅、铜、砷等重金属中毒或致癌，这些污染物还会导致肝肾衰竭、癌症以及生理缺陷。铅含量超标更是可能对儿童造成学习障碍并导致孩子们的中央神经系统受损伤。

报告称，全美的饮水安全情况都不容乐观，但情况更为严峻的是居住人口在500左右的乡村社区。其中，密歇根洲( Michigan)的弗林特(Flint)更是“重灾区”中的“重灾区”。

这里曾爆出震惊全美的“弗林特水危机”事件。2014年，弗林特政府因为经费紧张，拒绝支付底特律水务局“喝水费”，改从弗林特河抽取水供应给当地居民，导致近10万人喝了18个月的毒水！

当地居民陆续发现家里的自来水变成了黄褐色，还伴随着奇怪的味道。很多人还开始出现掉发、皮疹等过敏反应。向政府频频抗议，当地政府却一直信誓旦旦地说“这水没问题，是你们家水龙头老化造成的。”

由于当地政府的粉饰太平和不重视，直到几份第三方报告相继出台发现：当地儿童的血铅含量超出正常标准两倍甚至三四倍！几十名儿童被检测出血铅超标，数万青少年的身体健康遭受了难以恢复的严重影响！

2016年1月，奥巴马政府还曾宣布弗林特进入紧急状态，同时拨出联邦赈灾基金。

自该丑闻被披露以来，约有8000名儿童已出现铅中毒现象，该事件引起了全国的关注，并对6名州雇员提起刑事指控。

医学专家表示，“铅中毒会造成人思维迟缓、儿童学习能力减弱、肾脏损伤、大脑发育不充分等问题。但目前没有较好的治疗方式，只能按照医生的建议，多吃蔬菜和多饮牛奶尽量排毒。”

根据NRDC的报告，美国日常饮用致癌致不育水的人群数量按地区分布，前十名分别是：

得克萨斯州（Texas）

佛罗里达州(Florida)

宾夕法尼亚州（Pennsylvania）

新泽西州（New Jersey）

乔治亚州（ Georgia）

华盛顿州（Washington）

俄亥俄州(Ohio)

加利福尼亚州（California）

亚利桑那州(Arizona)

肯塔基州（Kentucky）

威斯康辛州 (Wisconsin)

马里兰州(Maryland)

水污染问题解决起来牵连很大，即便是民众一次次集会抗议、一次次网络联名签署，也无法让问题都到实质性地解决。“弗林特水危机”自曝光以来，仍然没有得到完全解决，当地居民还在依靠超市购买的矿泉水做饭洗澡。

“水是基本的人权”（Water is a Human Right）的标语在弗林特随处可见。

更令美国人担忧不已的是，这样的情景在美国很多地方正在发生，弗林特或许只是全美的一个“缩影”。

近来的报告显示，美国90%的水污染并没有相应的实质性解决措施。

由于公共开支被不断缩减，多地政府既无力负更换供水管道的费用和整治水污染的费用，也拿不出钱为市民安装滤水器。许多人得到的建议是，自行购买瓶装水或过滤水。一些地处偏远的贫困地区，政府偶尔会“大发慈悲”地给居民分发矿泉水。

人权慈善组织也会定期为这些受灾群众提供矿泉水。

NRDC的报告之所以一石激起千层浪，还有一个重要原因。前不久，美国总统川普公布明年要削减保护署的预算，此次预算削减也包括6亿美金的水资源项目。这意味着，未来美国人喝上安全水的希望越来越渺茫了。

美国网友在网上已经彻底炸锅了，

“世界上最富裕的国家之一，人民竟然喝不上一口干干净净的水，简直是天大大大大大的笑话！！！”

“我就说为什么癌症越来越普遍，显然这些受污染的饮用水和添加了无数化学物质的食物对此‘功不可没’，呵呵呵呵呵呵呵”

“政府机智得令人害怕，是啊，毒死我们，就不用负担高昂的医疗社保等福利了。”

也有网友采取了阿Q式的自我安慰兼嘲讽，“下面两杯水，一杯是干净的，一杯是被污染的。显然，看不出区别对不对！让我们假装什么都不知道的样子，继续愉快地喝水吧~”

在一片惊慌和愤怒的留言中，一些英国网友也发挥了非常传统的“英式冷幽默”风格吐槽道，

“虽然我常常怀疑自己日益稀疏的头发和英国的水质有关，但现在想来，应该问题不大。祝愿美国人民早日脱离矿泉水，喝上干净水，实在不行就移民英国吧。”

“吓得宝宝赶紧摸了摸自己的‘地中海’，唉，头发少就少点，至少不致癌。喝一杯压压惊。”

建议在美国的同胞们赶紧查查自己所在地区的水质状况，该改喝矿泉水就赶紧改吧。

有小伙伴在美国的也别忘了提醒他们哦。

來源： Liverange