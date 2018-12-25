美国驻华大使馆官微“罢工” 称因拨款问题将不会定期更新

美国驻华大使馆23日通过官方微信公众号“美国驻华大使馆”和官方微博@美国驻华大使馆 发布运行提醒 ，称由于拨款问题未决，本账号将不会定期更新。请注意所有领事服务将于26日起按正常约定时间恢复。

据此前消息，由于美国国会和白宫围绕特朗普在美墨边境建墙计划的拨款问题未达成一致，美国政府于当地时间22日凌晨00：01分（北京时间22日13：00）正式部分关门，另据彭博社消息，此次关门涉及9个部门。

因为特朗普坚持要求国会通过50亿美元的“美墨隔离墙建设预算”，以便开始在美国和墨西哥边境筑墙。但起初，特朗普曾承诺这笔钱让墨西哥人掏，现在却要求美国纳税人来支付。对此，民主党和部分共和党人都持反对意见，认为耗资筑墙并不足以阻止非法移民的涌入。另外，两党在另外7项联邦预算案上也存在争议，导致了联邦预算案的难产。 在预算案未通过的情况下，政府就会关闭一些机构，暂时停止提供“非必要服务”，相关的政府雇员停发工资以减少开支。

据悉这是今年以来美国政府第三次陷入停摆，同时也是40年来首次一年内关门三次。

而在今年1月22日，美国驻华大使馆官微也曾发布公告称，由于拨款问题未决，美国大使馆社交媒体推送停止更新。

2018-12-23 21:57 来源：侨报网综合