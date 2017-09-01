美国23个工资至少100k的高薪职业，可并不是人人当的来

有那么一些职业，他们需要成熟更多的压力和更严格的入职要求。因此，他们会有来自工资方面的额外补偿。最近美国新闻报告列出25个年薪至少$100k的职业，不过先不要兴奋，因为大部分这些职业都需要几年的时间进修已经非常多的努力！！

23.医疗卫生服务经理

平均工资：$103,680

22.政治学家

平均工资：$104,000

21.数学家

平均工资：$104,350

20.财务顾问

平均工资：$108,090

19.精算师

平均工资: $110,090

18.验光师

平均工资：$113,010

17.业务运营经理

平均工资：$117,200

16.药剂师

平均工资：$118,470

15.销售经理

平均工资：$126,040

14.财务经理

平均工资：$130,230

13.律师

平均工资：$133,470

12. IT经理

平均工资：$136,280

11.营销经理

平均工资：$137,400

10.足底治疗师

平均工资：$13.748万

9.镶牙专家

平均工资：$14.283万

8.护士麻醉师

平均工资：$158,900

7.儿科医生

平均工资：$175,400

6.心理医生

平均工资：$182,700

5.医师

平均工资：$190,530

4.牙齿矫正师

平均工资：$201,030

3.妇产科医师

平均工资：$214,750

2.口腔颌面外科医生

平均工资：$219,600

1.麻醉师

平均工资：$246,320

2016-08-12 16:14 来源: 金山在线