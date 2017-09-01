美国23个工资至少100k的高薪职业，可并不是人人当的来

有那么一些职业，他们需要成熟更多的压力和更严格的入职要求。因此，他们会有来自工资方面的额外补偿。最近美国新闻报告列出25个年薪至少$100k的职业，不过先不要兴奋，因为大部分这些职业都需要几年的时间进修已经非常多的努力！！
23.医疗卫生服务经理
平均工资：$103,680
22.政治学家
平均工资：$104,000
21.数学家
平均工资：$104,350
20.财务顾问
平均工资：$108,090
19.精算师
平均工资: $110,090
18.验光师
平均工资：$113,010
17.业务运营经理
平均工资：$117,200
16.药剂师
平均工资：$118,470
15.销售经理
平均工资：$126,040
14.财务经理
平均工资：$130,230
13.律师
平均工资：$133,470
12. IT经理
平均工资：$136,280
11.营销经理
平均工资：$137,400
10.足底治疗师
平均工资：$13.748万
9.镶牙专家
平均工资：$14.283万
8.护士麻醉师
平均工资：$158,900
7.儿科医生
平均工资：$175,400
6.心理医生
平均工资：$182,700
5.医师
平均工资：$190,530
4.牙齿矫正师
平均工资：$201,030
3.妇产科医师
平均工资：$214,750
2.口腔颌面外科医生
平均工资：$219,600
1.麻醉师
平均工资：$246,320
2016-08-12 16:14 来源: 金山在线