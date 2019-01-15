美國2020年將進行十年一次的人口普查，人口普查局將調查問題交予國會審查，首次把同性伴侶納入選項。倘落實將為美國邁向平等跨出一大步。有LGBTI群體對政府這決定表示歡迎，但稱仍距離真正平權目標很遠。

人口普查局發言人表示，隨着美國人口和社區改變，為了收集有關家庭伴侶的更詳細數據，決定將單一選項「丈夫或妻子」或「未婚伴侶」，改為「異性夫／妻／配偶」、「同性夫／妻／配偶」、「異性未婚伴侶」及「同性未婚伴侶」。發言人又補充，美國聯邦最高法院2015年曾裁定同性婚姻合法化，顯示當局有「進一步需要」修改調查問題。

LGBTI群體「National LGBTQ Task Force」政策主任、人口普查全國族裔與其他人口諮詢委員會成員莫里（Meghan Maury）表示，當局決定是「往正確的方向跨出一步」，但仍距離目標很遠。

2020年美国人口普查中将增加是否为美国公民的问题，这一消息自去年3月由商务部长罗斯宣布后，就不断受到质疑及法律挑战。星期二，反对这一决定的人迎来一个里程碑式的胜利，纽约南区联邦法庭法官杰西·福曼(Jesse Furman)做出裁定，要求特朗普政府取消这个争议性问题。

据美国今日报道，福曼法官在近300页的裁决书中说，虽然增加此问题符合宪法，但罗斯没有遵循适当的行政程序，“未能考虑几个重要方面；忽略、片面挑选、或严重误判了在他面前的证据；根据证据和他自己的判定标准做出非理性行为；也未能证明这与过去的政策和做法有差异。”

不过，星期二的消息并不意味着法律挑战的彻底胜利。福曼也表示他不认为这将是最终裁定。地区联邦法院的裁决预计将被上诉至第二巡回上诉法庭，并最终进入最高法院。

同时，除了在纽约，联邦政府还因人口普查公民问题在全美面临至少5项起诉。本月早些时候加州地区法院已对案件进行二次审判，马里兰地区法院则定于1月22日开庭。

高院已经同意介入考虑这一诉讼中的证据，2月高院法官将听取口头辩论，并决定罗斯是否要接受原告律师质询其同意增加该问题的理由。

自1950年起，美国在人口普查中就没再问过“是不是公民”的问题。尽管政府表示，恢复公民身份问题有利于更好地执行保护少数族裔投票权的法律，但特朗普上任来在移民政策上的缩紧，更让移民社区怀疑其增加这一问题的动机，华人中也有不少人发声反对。而人口普查局的研究也显示，在当前的政治环境下增加公民问题，会导致许多非公民不愿或不敢参与普查，影响普查有效性，但罗斯此前对此回应说，“没有足够证据显示这会降低民众反馈率”。

美国宪法要求美国政府每10年进行一次人口普查，人口普查结果将被用于设定联邦政府经费的支出，及未来10年中给每州分配的国会议员席位数量、每州的选举人数量的分配。(2019-01-15 10:23 来源：侨报网)