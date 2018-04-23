美松饼店枪击案：29岁非裔顾客拼死夺枪 避免更多伤亡

3月22日凌晨，田纳西州纳什维尔市郊发生了一起多人死伤的枪击惨案。当天凌晨3点半左右，一个半裸白人男子闯入当地一家华夫屋(Waffle House)餐馆开枪乱射，造成4人丧生、7人受伤。案发时，一个非裔顾客冒着生命危险，从背后冲上去，试图制服枪手，避免了更多伤亡。枪手被迫停止作案后徒步逃走，警方迅速展开通缉。

当天凌晨3点半左右，一个半裸白人男子闯入当地一家华夫屋(Waffle House)餐馆开枪乱射，造成4人丧生、7人受伤。

据有线电视新闻网(CNN)和其它媒体报道，凶嫌是29岁的白人男子揣维斯·闰金(Travis Reinking)。周日凌晨3点25分，闰金驾车抵达纳什维尔东南部小镇安提奥克(Antioch)一家华夫屋。他在车里坐了数分钟后，拿着攻击步枪在餐馆外面朝两人开枪，之后进入店内滥射，共有4人中弹身亡，另有7人受伤。遇难者是店外的两个路人和店内的两个顾客。

危急关头，正在店内消费的29岁非裔男子小詹姆斯·肖(James Shaw Jr。)从后面勇敢冲上去，试图制服闰金。步枪被夺走后，闰金挣脱肖，仓皇逃走。

小詹姆斯·肖(James Shaw Jr。)告诉《每日邮报》，他当时只是想活下来，当发现机会时，他就义无反顾地冲了上去。“当他(枪手)走进来时，我记得当时我就知道，他要大开杀戒了，”肖说。

当枪手准备再次给枪上膛时，藏在洗手间附近的肖，从后面突然扑上去，开始和枪手扭打起来，两人都想抢那支步枪。最终，肖从枪手手中抢过枪，丢到了柜台的另一边。

之后，肖把枪手推出了华夫屋，枪手随即逃离了现场。肖担心枪手可能藏有另一把枪，就没有去追。他拦下一辆汽车，并拨打了911电话。

据有线电视新闻网(CNN)报道，纳什维尔警方发言人当·艾伦说，现场那个顾客救了许多人的生命，他无疑是个英雄。

肖说，他并不觉得自己是个英雄，如果可能，他希望挽救更多的生命。

侨报网综合–Apr 23, 2018,15:20