美联航又出事了 | 航班飞行中引擎停转造成迫降！乘客被瞒真相几乎吓尿！

美联航又双叒叕出事儿了！本周一，美联航一架从哥斯达黎加飞往德克萨斯州的1516航班的乘客，经历了另外一次噩梦般的空中惊魂。差点就坠了！

航班飞行中引擎坏了

这架被迫返航的航班是美联航1516航班，计划利比里亚机场飞往休斯顿。来自犹他州的Jody Genessy当时与妻子就坐在这架飞机上，Genessy说，在飞机起飞后大约30分钟，机长就宣布飞机将不得不返航。当时机上乘客都不知道发生了什么，直到飞机降落后，乘客才最终被告知，引擎出现故障，由于过热，停止运作了。

根据Genessy的回忆，飞机在海洋上空绕了好几圈，大概绕了一个小时，估计当时飞机只靠一边的引擎维持飞行…“当我们还在飞机上时，感觉整个机舱摇晃特别厉害。当时我感觉飞机内的每名乘客都很紧张。当飞机要降落时，因为受到大风的影响，飞机着陆时不稳定，在飞机另一侧的乘客称当时机翼歪的几乎都要撞到地面了。我当时内心特别崩溃，以为我们都要死在这儿了。”

幸好后来机长改变方向，最后还是安全降落，但此后的两个小时，Genessy表示，他仍然感觉全身发抖，惊魂未定。回想起飞机安全降落的时刻，他感恩，活着，真好。

事后，Genessy表示美联航为为每位乘客提供了在哥斯达黎加的一家酒店免费住一晚和一张10刀的晚餐券作为补偿。

这些乘客将搭乘从哥斯达黎加飞往休斯顿的另一架航班飞往目的地，这架航班将于周二中午12点25分起飞。

美联航在本周一发表了一份针对该事件的声明：

“从哥斯达黎加利比里亚市飞往休斯顿的1516次航班由于维护问题在出发后又返回了利比里亚，这架飞机最终安全着陆。明日乘客们将搭乘一架新飞机飞往休斯顿。我们向飞机上所有乘客表示歉意，并将为乘客们带来的不便提供补偿。”

来源：北美省钱快报