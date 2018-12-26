美股经历“最惨平安夜”后反弹 道指首次单日涨幅破1000点

为稳定市场情绪，美财长努钦（StevenTernerMnuchin）圣诞节前紧急召开金融监管高层会议，反让投资人更加紧张，美股经历“最惨平安夜”，三大股指均下跌逾2%。有消息称努钦可能职位不保，总统对于他办事不力的沮丧情绪暴增。但在周三，股市经历四个交易日大幅下挫后迎来反弹，道指更暴涨逾1000点，破历史记录。

道琼斯创有史以来最大单日涨幅。（图片来源：道琼斯走势截图）

据CNN报道，圣诞节后，股市正试图从节前灾难性的暴跌中反弹。标准普尔500指数在四个交易日大幅下挫后距离进入熊市只有咫尺之遥。如果它收低7点，将结束历史上最长的牛市。所幸的是，投资者尚未放弃牛市。周三开盘标准普尔500指数上涨0.2％，纳斯达克指数上涨约0.9％。午盘时，道琼斯攀升500点或2.3％至22303，标准普尔500指数上涨2.4％，纳斯达克综合指数上涨3.1％。标准普尔500指数中的所有11个板块均获得上涨。

收盘时，道指创下有史以来最大单日涨幅，上涨1086.25点，或4.98%，至22878.45。标准普尔指数110.87，或4.72%，至2461.97，近期跌幅最大的纳斯达克指数收盘时上涨5.8％或361点至6554.36点。三大股指均创下单日最大涨幅。

根据万事达卡报告，2018年节日季美国消费者仍然信心十足，假日季销售额增长了5.1％，超过8500亿美元，创六年来最高。标准普尔500零售业指数（S&P 500 Retailing Industry Group）上涨7.4％，而网络零售巨头亚马逊（AMZN.O）股票上涨9.4％。油价也大幅上涨，提振股票等风险资产的信心，同时支撑能源股上涨6.2％。

佛罗里达州塔拉哈西市（Tallahassee, Florida）First Franklin Financial Services首席市场策略师布雷特·尤因（Brett Ewing）提醒人们：“我们离开市场时，市场处于极度超卖状态，你无法假设修正期结束了，但今天的形式肯定是一个非常积极的信号”。

此前道琼斯单日涨幅记录为936.42点，于2008年10月13日创下，随着金融危机全面爆发，每天股市都在受到冲击，在此之后的两个交易日中，道琼斯指数跌幅超过800点。

2018-12-26 14:58 来源：侨报网