美股遇史上最惨平安夜 道指狂泄650余点

美国股市星期一延续跌势，三大股指跌幅均超过2%。周一(24日)晚是平安夜，美国股市按照惯例在美东时间下午1点提前3小时收盘。

据美国之音报道，截至收盘，道琼斯工业股票下跌653点，跌破22000点；标准普尔500指数下跌2.7%，从近期高点下跌20.06%，进入熊市。华尔街传统上认为，从近期高点下跌20%或以上就是熊市。纳斯达克综合指数下跌2.2%，收6192.92点。

由于担心经济放缓，美股近几周大幅下挫，标普500指数创下了经济危机以来的最大12月跌幅。

总统特朗普(Donald Trump)将股市下跌和其他经济问题归咎于美联储。

特朗普周一在推特上说，美国唯一的经济问题是利率上升。他指责美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)不了解市场，加息损害了经济。

在始于2007年的经济衰退期间，美联储将关键利率降至接近于零的水平，以提振经济增长。美联储数年来一直把利率维持在低水平。

最终，经济恢复增长，失业率降至49年来的最低水平，美联储官员判断，不再需要紧急刺激。美联储领导人投票决定通过逐步加息来减少刺激措施。人们担心，过多的刺激可能引发通胀。专家表示，如此大幅度的物价上涨可能会引发一轮恶性循环，导致工资需求上升，从而引发新一轮的物价上涨。

金融媒体援引分析人士的话说，特朗普对美联储的攻击让投资者担心，美联储可能会失去独立性，失去根据经济因素而不是政治因素做出决定的权力。

一些经济学家说，特朗普对主要贸易伙伴征收关税也动摇了投资者的信心。提高贸易成本会减少贸易量，削减对商品和服务的需求，从而减缓经济增长。

投资者信心，或缺乏信心，可能导致股票和其他市场下跌，因为忧心忡忡的股票持有人会抛售股票，而潜在投资者将停止购买股票。当买方需求下降时，价格就会下跌。

影响投资者信心的另一个因素是美墨边境墙风波至部分联邦政府关闭。争吵意味着特朗普和国会无法就优先顺序达成一致，因此支付部分政府雇员薪酬的立法已经失效。

为了平息动荡的市场，美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）周日在一个不同寻常的会议上与美国主要银行的领导人进行了交谈。姆努钦说，银行表示，他们有充裕的流动性进行常规操作。

姆努钦推特截图。

据路透社报道，“今天我与全国六大银行的CEO召开了电话会议。”姆努钦周日在推特上说，他同时贴出的声明指出，他与美国银行、花旗、高盛、摩根大通、摩根士丹利和富国银行的CEO进行了交谈。

“CEO们正式，银行有主动的流动资金可供贷款。”姆努钦说，银行也没有经历任何清算或保证金问题，市场运作继续正常。

姆努钦在与高管的谈话中透露一个信号：尽管近期市场出现动荡，但美国依旧拥有强劲的经济实力。“市场波动并未改变经济的强劲基本面，美国金融系统仍然运转正常。”

姆努钦还表示，他周一将于总统的“金融市场工作组”召开会议，包括华盛顿在美国金融体系中的主要管理者，他们有时被称为“暴跌保护团队”。

这一团队也曾在2009年金融危机后期被召集，其成员报道包括美联储和美国证券交易委员会的官员。

华尔街还在密切关注特朗普私下讨论解雇美联储主席鲍威尔的可能性的报道。姆努钦周六表示，特朗普告诉他，他“从未建议解雇”鲍威尔，总统“也不相信他有权这样做”。这是在媒体报道特朗普打算“炒掉”鲍威尔之后，姆努钦在本周末第二次向投资者发出安抚的消息。

目前，尚不清楚特朗普是否有权无故地解雇鲍威尔。但总统决定解雇联储会主席的可能在近几个月来加剧了市场的波动，而白宫西厢高级经济顾问也警告特朗普这样的举动只会让市场陷入低谷。最近几个月，特朗普持续“炮轰”鲍威尔，指责这位前投资银行家试图通过提高利率和放缓经济从政治上来削弱总统。在联储会上周召开的最后一次会议之前，总统曾警告联储会不要再“加息”。

自特朗普入主白宫以来，联储会让利率上升了七倍。这些加息的举动中有四次是在鲍威尔的领导下进行的。鲍威尔周三当被媒体问及来自白宫的压力时，他指出“联储会将按照一贯方式开展工作”，并再次强调联储会独立于政治压力的重要性，“没有什么能够让我们偏离这一点。”

什么是“暴跌保护团队”？

暴跌保护团队是“金融市场工作组”的俗名，由总统里根在1987年股市崩盘后的1989年通过行政命令建立。

成员包括财政部长、美联储理事会主席、证券交易委员会主席和商品期货交易委员会主席。其目的是确保美国金融市场的平稳运行，并保持投资者的信心。

“暴跌保护团队”的名称来自《华盛顿邮报》1997年的头条新闻，并提到工作组的作用是在经济衰退期间支撑股市。

2018-12-24 15:19 来源：侨报网