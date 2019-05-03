美4个月关店数已超去年，实体购物逐渐消亡？

才到4月份，零售商已宣布关闭近6000家门店，超出2018年全年。

(图片来源：网络)

据CNBC报道，根据数据分析公司Thasos发布的一份最新报告，全美顶级购物中心的人流量在2018年8月左右达到顶峰，自此开始下降。该报告使用了超过1亿部手机跟踪消费者在购物中心内的行踪。

Thasos联合创始人兼首席产品官柯林斯(John Collins)表示，对于许多购物中心来说，好消息是许多零售商都试图“卷土重来”，他们在2018年通过促销活动吸引了更多消费者。但他同时提醒道：“但如果你亏本卖掉商品，那么此举不是长久之计。”

柯林斯称，由于零售商折扣力度放缓，这可能是商场客流量下降的一个原因，此外网购冲击是另一个主因。还有一个问题是，业主一直希望通过为消费者提供全新的体验让在购物中心消费变得更加令人兴奋，但早期的证据并没有表现出客流量提升。

根据Coresight Research进行的房地产情况跟踪，截至目前，美国零售商已宣布关闭5994家门店，同时开设2641家门店。情形比去年更加惨淡。Coresight说，2018年，共计宣布关闭5864家门店，开店3239次。

计划中的关闭包括已申请破产的Payless ShoeSource的2000多家门店，还有金宝贝、Charlotte Russe、Victoria’s Secret和Gap等服装零售商以及折扣连锁店Fred’s的数百家门店。与此同时，Aldi、Dollar Tree、Ollie’s Bargain Outlet、Five Below和Levi’s等连锁店则筹备开张更多店铺。

然而，Coresight预测，关店的步伐没有任何放缓的迹象。2017年美国零售商共计宣布关闭8000家门店，创造了记录，预计2019年将赶超记录。

Coresight创始人兼首席执行官D韦恩斯维格(eborah Weinswig)说：“我预计2019年商店关闭将加速，到年底将达到1万2000个，我们在2018年看到的(关店)放缓似乎是昙花一现，关店是一个稳定的长期趋势。”

(图片来源：网络)

商场和购物中心的业主正在想方设法将空置的店铺租出去，同时减少租金以挽留现有的租户。

此外，业主正将目光投向崭露头角的本土网络品牌，如衬衫公司Untuckit，眼镜制造商Warby Parker和床垫零售商Casper，这些品牌在互联网上取得成功后，在全美各地开设了数百家门店。此外，业主还希望增加提供独特体验的租户，如Legoland、Crayola Experience和Dave＆Busters，以求将购物者从家中吸引到购物中心来。

但柯林斯称，这可能没有按计划进行。Thasos公司发现，像苹果、意大利美食城Eataly和特斯拉等提供客户体验的店并未吸引到更多客流量。Thasos称，直到2018年的最后三个月，与没有任何独特的非服装租户的室内购物中心相比，拥有“体验式”租户的室内购物中心没有受益于更大的购物者流量同比增长。

(图片来源：网络)

随着关店潮的到来，消费者可以期待在传统商场中看到酒店、健身房、公寓大楼、更多美食城和杂货店，如上个月在纽约开业的新Hudson Yards购物中心就是这种综合体模型的完美典范。

商场业主也正在尝试跟年轻品牌签订短期租约。全美第三大购物中心业主——Macerich旗下拥有一家名为BrandBox的公司，正在全美各地的购物中心开展如上业务。

包括Simon、Brookfield、Taubman、Macerich、PREIT、CBL和Washington Prime在内的购物中心业主预计将在未来几周内公布季度收益，将展示当前的租赁环境以及他们如何应对最新的商店关闭浪潮。

侨报网–Apr 16, 2019,15:48