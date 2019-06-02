联邦快递FedEx明年起全年无休递送包裹

为了满足电子商务市场持续增加的送货需求，美国联邦快递公司(FedEx)将从明年开始，每周送货七天，而且不会收取额外的费用。

联邦快递明年1月起每周七天都提供快递服务，以试图跟上网购的繁荣景气。该公司也将取回目前由邮局处理的每天近200万件包裹快递能量，并表示，将SmartPost包裹转移回自有快递网络将使送货司机能将更多的包裹紧密安排规画，提高送货效率。

除了每周增加一天送货服务，联邦快递公司还计划配合陆运路线，将更多包裹送到客户的家门口，以降低成本。此外，该公司明年将会有大约200万个包裹，不再委托美国邮局运送。

“消费者每周七天在线购物”，联邦快递总裁兼首席运营官苏伯拉曼尼(Raj Subramaniam)表示，因此，网购者以及电商业者对每周七天送货服务的需求不断增加。

他强调，每周增加一天送货服务，不会提高收费，也不是针对特定电商业者，而是对小型托运者到大型零售商都一视同仁，提供全面送货服务。

联邦快递公司估计，到了2026年，美国小包裹出货量将翻倍，该公司必须提前准备。

联邦快递和其竞争对手联合包裹服务公司(UPS)近年来投入资金改善送货管理，并且将所谓的“最后一英里”(Last-Mile，即送到客户家门口)利润较低的送货，外包给美国邮局(USPS)或其它业者。

然而，随著网购增加，包裹数量也与日俱增，全美每天国内包裹达到5,000万件。为了因应这个趋势，FedEx及UPS正在调整业务，以增加市场份额及处理周末的送货需求。

与此同时，由于亚马逊及沃尔玛等零售商在全美增建仓库，以缩短送货距离，导致联邦快递在全美或全球范围内的空运快递业务量逐渐萎缩。

此外，多家零售商建立自己的送货系统，销售订单管理软件公司OrderDynamics营销副总裁迪莫夫(Charles Dimov)说：“联邦快递如果不提供周日送货服务，很有可能被市场淘汰。”

UPS目前是每周送货六天，发言人扎卡拉(Glenn Zaccara)表示，该公司“持续评估扩大服务的时机”。

美国邮局正在考虑将包裹递送服务扩大到每周七天，目前邮局在周日为亚马逊提供送货服务，并在假日期间为其它业者提供送货服务。

中国日报–May 31, 2019,11:37