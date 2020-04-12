【圣路易时报讯】美国参议院3月26日通过，众议院27日表决一致通过，27号，川普总统签署了史上最大规模高达2万亿美元的经济刺激方案，以纾困受新冠病毒疫情重创的美国经济，并协助美国各地对抗新冠病毒肺炎疫情。

在这项经济刺激方案里，年收入低于75,000美元的个人将获得每人1,200美金的直接补助。家庭年收入不超过15万美金的已婚夫妇(报税合报)将获得2,400美金补助，每个17岁以下的孩子额外获得500美金补助。

这项纾困金也按分配比例支付给年收入收入不超过99,000会美元的人，例如如果你的收入超过75,000元，每增加100元收入你就会减少5元的纾困金，也就是说，如果你的收入超过75,000元，每1,000元就会少收50元纾困金。

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如果您是绿卡又有社会安全号码也将可以获得这项纾困金，如果您只有旅游签证，或者没有合法入境证明文件，您将无法得到这项纾困金。

据国税局表示，联邦纾困金最快在本周就会存入您的个人银行账户中。纾困金金额计算根据您所申报2019年报税的收入资料，如果2019年您还没有来及报税(2019年报税延期到7月15日)，就用2018年报税的收入资料。

大约有五千万美国人本周4月17日会收到第一拨直接存入您银行账户的纾困金。如果国税局没有您直接存入银行的银行资料而需要等邮寄支票的话，第一批邮寄支票将在4月24日寄出。

大约80％的美国人有资格获得纾困金，根据国税局表示，可能需要二十个星期，所有的人才都收到纾困金。

至于纾困金发送的顺序将根据每一个人收入标准和社会安全福利标准而定，低收入户或者接受联邦补助的民众将可先获得。

如果您等不能了二十个星期那么久，没问题，国税局将设计一个网上申请网页，叫做“Get My Payment“，这个网页在4月17号以前会架设完成，您可以上这个网页登记您的银行资料，国税局就能直接将纾困金存入到您的账户。这个网页也可以用来追踪国税局支付您纾困金的情形。

如果您是靠社会救济金和残障救济金收入，而没有每年报税的话，您也会自动收到这份纾困金。

如果您从来没有报过税的话，您可以到国税局网站上找到 “Non-Filers: Enter Payment Info Here” 链接，输入您的姓名，出生日期，地址，社会安全号码，和银行资料，国税局将审核您的相关资料，核可后寄出或存入您的纾困金。

这项纾困金就不用再付税了。