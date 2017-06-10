“聚焦硅谷 谈中美经济及人才发展”——中国经济学家、亚投行之父专郑新立专访

刚刚过去的这几天，在湾区硅谷可谓大咖云集。6月2日星期五由矽谷科技华商协会与美国潮商会联合主办的“2017智慧城市高峰论坛暨博览会”在圣荷西市政厅举行，除行业专家、技术先锋等，还有9位湾区市长齐聚探讨热点话题。而在第二天6月3日星期六，由中国政策科学研究会、中国移动通信联合会、中国城镇化促进会联合美国旧金山市政府、美国潮商会、美国美亚工商联合会共同倡议发起的中美经济发展核心战略共享平台——“中美经济新政百人会”主办的“2017中美经济新政百人会旧金山第一次会议暨美中创新与投资高峰论坛”更是众多政商界友人出席，美国前商务部长、前驻华大使骆家辉，加州众议邱信福(David Chiu)，中国著名经济学家郑新立教授等嘉宾在论坛上的发言，更是透彻的探讨了中美多领域及投资环境的广泛合作与对话，推动和促进了中美两国企业共享两国新经济环境下的发展成果。

郑新立，中共中央政策研究室原副主任，中国国际经济交流中心副理事长、研究员。被业界称为中国10大著名经济学家之一和“亚投行之父”。这次旧金山硅谷之行，他分别参与了两大重要会议，并在“美中创新与投资高峰论坛”上发表了讲话深谈中美经济话题。会后《侨报》记者针对硅谷经济及亚裔人才发展独家专访了郑新立。

郑新立表示，在一带一路的大背景下，更需要加强中美的密切合作。智慧城市高峰论坛上旧金山硅谷9位市长的发言与讨论给他留下了很深的印象，在谈到“智慧城市”这个大话题上，中美两国的思路方法有所不同：中国是先讲概念、制定方针，大而全面的展开工作，而这些市长在讨论这个话题的时候多数都是从具体的事件中着手，例如谈无人驾驶汽车技术、人才创新技术、新能源等，操作灵活更具实践，这些思路是我们需要学习的。旧金山硅谷的这些城市中，没有城市壁垒，哪个城市服务好，人才就愿意聚集，技术就容易落地，使得城市间行成了良性互通的机制，同时也有利于竞争创新的发展。在谈到硅谷的成功，郑新立还分享了一个很有趣的事情，他说之前哈佛商学院院长等在北京交流，他问商学院院长：“波士顿这么多名校，为什么硅谷没有出现在波士顿。”他们给出了四个答案：一个说旧金山气候好，波士顿很冷，所以人材都跑过去了；一个说旧金山人材的国际化程度高，波士顿在这点上不如旧金山；第三个说旧金山那里有风险投资体系，比波士顿更完善；第四个说，旧金山对知识产权的保护不足， 波士顿对技术保护太严了，所以阻碍了我们的发展。所以综合起来，如果我们中国国内的城市发展可以多角度考虑向硅谷学习，不论是在人材国际化程度上还是在风险投资体系建设等方面加力，将会取得有成效的进展。美国有两个“湾区”——东部的华尔街和西部的硅谷，相比中国国内的以沪苏浙为主的长三角区域及”粤港澳“的经济发展，近几年取得了飞速的发展，在经济实力和创新实力上，未来10年将赶超美国两个“湾区”。

面对中国蓬勃发展的经济与迅速崛起的创新实力，在硅谷华裔高科技人材当中，经常会考虑一个问题，那就是“去与留”——是回到中国开展新事业，还是继续在硅谷平中求稳。在这个问题上郑新立表示，中国现在越来越注重以人为本，广纳多元化全球化人材，中国未来经济走向势必势不可挡，特别是中国现在很多的企业、高科技公司已经注重到人才的吸引，以著名的华为技术公司为例，去年员工人均收入达到15万美元，其中管理骨干、研发骨干薪资更高，达20-30万美元，可以说收入水平和硅谷持平或是更高，同时国内的环境和服务水平等综合因素正在稳步上升。对于硅谷的高科技人材是去是留，需要根据个人的意愿和发展来定，但他表示，不论是回中国发展还是创业，中国将有更多的发展空间和更多的机会，同时也具有更大的市场。

來源：僑報網