“股神”巴菲特钱包会装多少现金？你可能想不到

据《福布斯》(Forbes)统计，沃伦·巴菲特(Warren Buffett)身价近890亿美元，他以每天只花3美元吃早餐而闻名。那么，这位节俭的亿万富翁的钱包里有多少现金呢?

据CNBC报道，巴菲特在周一发表的一篇采访中回答了雅虎财经主编安迪·瑟维尔（Andy Serwer）几个大众一直都比较想知道的私人问题，包括钱包里一般会装多少钱。巴菲特说:“我可能会带大约400美元。”

巴菲特谈到他的妻子阿斯特丽德·门克斯（Astrid Menks）时说:“我妻子喜欢用现金，所以我就时不时地带一些现金回家，她会把它在用出去。”并且钱包还要接受妻子“检查”。

巴菲特说他98%的时间都在使用现金，“如果我在餐馆，我总是付现金。因为现金更方便一些。”

但他至少有一张信用卡：“我有一张1964年的美国运通信用卡。”巴菲特说。巴菲特的控股公司伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的年终财务报告显示，截至2018年底，该公司持有美国运通17.9%的股份。

巴菲特倾向于使用现金，这使他在美国人中处于少数。皮尤研究中心(PEW Research Center)的数据显示，2018年，只有18%的人“全部或几乎”用现金消费。大约有一半(52%)的美国人“部分”用现金消费，29%的人不用现金消费。

然而，使用现金实际上是一种省钱的好方法。研究人员发现，把钱交给别人感觉很痛苦，让你尽量不去这么做。

2019-05-01 13:18 来源：侨报网