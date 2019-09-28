肯德基之后麦当劳推人造肉汉堡 你会买账吗?

肯德基之后，麦当劳也推出人造肉汉堡！

据俄罗斯卫星网报道，快餐连锁店麦当劳将推出由“超越肉类”公司（Beyond Meat）生产的“植物肉”素食汉堡。当前此项实验只在加拿大进行。

据报道，只有一款汉堡中会出现人造肉。新款汉堡从9月30日起将在加拿大安大略省的28家餐馆中提供。

中新网报道，汉堡的价格为6.49加元，其卡路里含量仅为460千卡。作为比较，类似的带牛肉饼的足三两汉堡(Quarter Pounder)的卡路里含量为520千卡。素食肉饼中没有添加肉精香剂，但是“超越肉类”公司的创始人确信，他们用豆蛋白成功加工出的独特成分，味道与天然牛肉没有什么不同。

在实验销售期间，麦当劳将收集食客的反馈，以了解如何在全球范围内推出新产品。

2019年8月底，竞争对手肯德基快餐连锁店在美国亚特兰大的一家餐厅进行了类似的实验。素食鸡块和脆鸡翅在五个小时内就售罄，排队排了几个街区。

成都每日经济新闻记者注意到，随着消费者口味和偏好的转变，这种以植物为基础的人造肉产品正在迅速崛起，拿下了不少市场份额。与一般的素食汉堡不同，这种新的植物性蛋白质制成的肉无论从外观还是口感上都很像真正的肉，对肉食者和素食主义者来说都很具吸引力。

而在麦当劳之前，竞争对手们早已推出人造肉产品了：

汉堡王目前在全美的门店里出售一款名叫Impossible Whoppers的人造肉；快餐连锁餐厅Tim Hortons在加拿大销售各种形式的Beyond Meat三明治；White Castle等连锁快餐品牌也在销售人造肉汉堡产品。

对于Beyond Meat来说，与麦当劳的此次合作可能在短期有利于公司股价，但业内一些分析师仍建议谨慎对待。

几周前，由于担心消费者对人造肉汉堡的接受能力有限，食品分析师霍兰德开始对Beyond Meat给予卖出评级。他表示从长远看Beyond Meat的客户群体并不稳定，“除了Beyond Meat外，麦当劳还有其他的合作选择。”

另一位分析师格伦迪推算，如果这种人造肉汉堡能在麦当劳全球3.8万家餐厅推出的话，这一合作关系可能极大地提升Beyond Meat的销售额。格伦迪预计届时Beyond Meat的产品将占麦当劳总牛肉销量的1％~6％，这样会推动Beyongd Meat的年销售额增加5000万-2.85亿美元。

此外，今年8月27日，肯德基在美国测试了Beyond Meat人造肉鸡块产品，受到消费者热捧。测试第一天营业后短短5小时，人造肉炸鸡就宣告售罄。

据悉，人造肉分为两种，一种为植物蛋白肉，也就是人们常说的素肉。另一种是由动物的肌肉干细胞培育而成的类似肌肉组织的“清洁肉”（clean meat）。

北京《新京报》报道，像比尔·盖茨投资的两家公司，也是目前全球最大的两家人造肉公司，它们生产的人造肉都采用植物蛋白制作肉类产品。一家是Beyond Meat，今年5月刚刚在纳斯达克挂牌上市，被称为“人造肉第一股”。另一家人造肉公司——Impossible Foods，今年5月该公司在最新一轮融资中筹得3亿美元。

根据Beyond Meat网站介绍，其“人造肉”的主要原料为豌豆蛋白，采用红色的甜菜根果汁来重现牛肉中的血丝。该公司早在2016年就发布了以人造肉为原料的汉堡“Beyond Burger”。汉堡里的肉饼在平底锅上煎的时候和牛排一样发出“嘶嘶”声，而且一口咬下去还会有多汁的感觉。

起步稍晚的人造肉公司Impossible Foods的制造工序其实也是异曲同工。其网站介绍，它们的原材料是大豆、小麦和马铃薯，提取这些植物的蛋白质、氨基酸、脂肪按比例混合后，再加入一种血红素，这是让素肉拥有真肉的香味和口感的关键。

也有科研者专攻“清洁肉”。据科技网站futurism，2016年美国的研究人员从火鸡中提取肌细胞，并将细胞培养于牛血清营养液中，可以得到条型的火鸡肉。但由于缺乏脂肪及血液供应，培育出的火鸡肉口感还较差。

2019-09-28 04:42 来源：侨报网综合