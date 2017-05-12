脸书迎母亲节 4大限定功能向妈妈献爱

Facebook邀请全球用户向妈妈表达感谢，今年母亲节推出4种期间限定功能，包括：客制母亲节卡片、母亲节专属相机特效、花朵“感谢”表情符号，及Instagram母亲节限时动态贴图。

Facebook（脸书）今年母亲节推出4种期间限定功能， 包括客制母亲节卡片、母亲节专属相机特效、花朵「感 谢」表情符号、Instagram母亲节限时动态贴图。图为 客制母亲节卡片。 （Facebook提供）

2016年的母亲节，Facebook(脸书)上共有1.05亿则母亲节主题的相关贴文，贴文数远远超过其他主题。同时，人们为了表达对母亲的感谢之情，在母亲节当天共有8.5亿张照片及影片在Facebook上被分享。

今年，Facebook推出4种全新方式让用户在专属于妈妈的母亲节，向母亲或用户的挚爱表达对他们无私付出的感谢之情。

1.制作独一无二的母亲节卡片：

母亲节当天，用户将在Facebook动态时报上发现“祝您母亲节快乐”的贺卡功能讯息，届时，用户能透过行动装置客制部分卡片，可以在卡片中新增照片以表达母亲节对用户独特的意义。

卡片将能分享至用户及亲友的动态时报上，或透过Messenger分享。若不想看到相关讯息，也可以选择忽略该讯息或略过动态时报资讯，Facebook便不会再向用户显示相关讯息。

2.母亲节专属相机特效让照片更生动：

Facebook内建相机也推出缤纷的母亲节主题面具及边框特效，只要在动态时报页面中向右滑动并点击左下方的“魔法棒”图示，即可选择面具及边框特效以客制化用户专属的相片及影片，向母亲及挚爱展现独一无二的浓浓爱意。

3.花朵“感谢”表情符号展现爱意：

在母亲节当天，用户将会在表情符号中看到花朵形状的“感谢”表情符号，当用户点击花朵形状的“感谢”表情符号时，美丽的花朵特效动畫即会在贴文周围展开并与用户互动；当然，接收者在点选“感谢”表情符号通知时，也能体验美丽的花朵特效动畫。

此外，如果在回覆贴文时输入“母亲节快乐”或其他相同意思的词汇，花朵特效动畫也会即刻展开，让人们与亲朋好友透过更丰富的方式分享及庆祝母亲节。

母亲节过後，用户便不会看见花朵动畫的特效，但仍能查看获得的“感谢”表情符号数量。非“感谢”表情符号的发布国家用户也可看见“感谢”表情符号的数量，但却不能够使用“感谢”表情符号。

4.Instagram母亲节期间限定贴图：

Instagram限时动态也为母亲节打造期间限定贴图，只要以限时动态打开相机进行拍照或录影，即可在照片及影片中加入母亲节系列贴图，并在Instagram Direct或Instagram限时动态中轻松与亲友分享。

Facebook希望每个人都能在母亲节这个特別的日子裡，一同庆祝并感谢母亲无微不至的爱，尽管只是简单一句“母亲节快乐”，都能让母亲感受浓浓爱意及温暖。

侨报网–May 12, 2017,08:31