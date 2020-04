我们一起战胜给人类带来灾难的COVID-19病毒

“一起呆在家”演唱会明星荟萃神仙阵容!筹得$1.3亿

群英荟萃,由Lady Gaga 发起的义演,One World: Together at Home,以震撼人心的The prayer圆满收尾。至暗时刻,同一世界的人们共同祈祷,感恩。祈祷灾难早日过去。让人性的光辉和爱,继续支撑我们前行。

从晚上7点到凌晨3点,整整8小时的Live,真的是太感动了

We live in one world, we are all global citizens, we speak the same language — music🎵

我们同居一个世界,我们都是世界公民,我们说着同一种语言—音乐🎵

OneWorldTogetherAtHome# #同一个世界团结在家

最后压轴朗朗, Celine Dion, Lady Gaga, John Legend还有Andrea Bocelli的合演,真的绝了,吹爆~