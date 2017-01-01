节日包裹易被窃 警发防盗指南

圣诞新年收礼物，人人开心。然而承载着祝福的礼物包裹被盗，就破坏了节日的好心情。针对近日纽约频发节日包裹盗窃案件，市警总局25日发布节日包裹防盗指南。市警五分局向社区转发，提醒华裔民众注意贵重包裹安全。

节日期间，上网挑选礼物并在节日期间通过快递寄送至亲朋好友手中，早已成为民众年终时的重要安排。然而不少不法分子也盯上了节日礼物，在投递过后进行偷窃。用心又花钱的礼物没送到，寄送与接受者都没办法过个开心的节日。

为此，市警总局于圣诞节期间推出节日包裹防盗指南。指导民众包裹防盗注意事项，同时提醒民众注意节日驾车购物时的防盗秘诀。

窃贼作案手段多样

针对节日期间的包裹盗窃，市警总局表示，民众在节日期间购买的礼物以及打折活动中网上购买的商品，容易成为窃贼们的下手目标。窃贼的作案手段包括尾随快递公司投递员，瞄准无需本人签收的包裹，并在被放置在住家门前时进行盗窃。同时也有窃贼伪装成派发报纸与传单的人员，进入公寓楼或私人住宅门前借机盗窃。

选择可跟踪或签收服务

对此市警总局提醒民众，在礼物以及商品寄送时应选择可跟踪物流记录(Tracking)以及需本人签收的服务。如服务商提供递送时间选择，可选家中有人签收时寄送。其次，民众应为贵重包裹购买保险，如家中无人签收包裹时可留纸条告知送货人将包裹放到后院，或委托可信赖的邻居签收。第三，民众应在快递出入的门前安装监控，发现异常或可疑人士出现应立即报警。

贵重财物勿留车中

与此同时，针对民众节日驾车外出购物，警方则建议民众切莫将手机、背包、平板电脑等贵重财物留在车中。同时，民众购买的价值较高的商品，也勿摆放在车内如副驾驶与后座等明显位置。应将购买的商品存放在汽车后尾箱，或者放置于无法从车窗外看到的隐蔽位置，以免成为不法分子下手目标。

2016-12-26 11:24 来源: 侨报网