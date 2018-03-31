3月30日，一场别开生面的中国传统龙灯展在芝加哥市沿湖的 Soldier Field South Parking Lot(军人球场) 开幕，吸引了数百名当地市民前来观赏，这次展览将持续5周，门票从即日起开始发售。

这次龙灯节由伊利诺伊州—军人球场管理公司 SMG 集团和四川天煜文化传播有限公司共同举办，旨在将更多中国传统文化活动引入芝加哥。2018 年 3 月 30 日至 5 月 6 日, 将有超过1000个LED灯饰组成的纯手工制作的39组巨型彩灯在这里展出，每晚还有中国传统艺术与杂技表演和现场非遗手工艺展示,当然还有传统的亚洲和西方美食供游客选择。

活动当天，中国驻芝加哥领事馆总领事洪磊，芝加哥Park District 首席财务官 Steve Lux, Soldier Field总经理Tim LeFevour 和天煜公司运营经理 Tim Berry 出席了剪彩仪式。洪磊总领事表示：“这次龙灯节克服了很多困难得以展出，非常感谢芝加哥市政府的支持和对中国文化的热情接纳，这是中美文化交流的一次很好的尝试，”Steve Lux 更是带着女儿前来支持。他表示：“希望这次展览可以吸引更多当地市民了解中国文化。”



中国驻芝加哥领事馆总领事洪磊(左3)，芝加哥Park District首席财务官 Steve Lux (左2)， Soldier Field总经理Tim LeFevour(左1) 和天煜公司运营经理 Tim Berry(右2) 共同剪彩

“这次展出的所有彩灯都是由30名来自四川的彩灯手工艺人耗时一个多月现场制作完成, 这是我们第一次在芝加哥地区举办龙灯节,我们对这个机会感到十分兴奋”，Tim Berry介绍说。“这次活动是庆祝中华文化的一场盛典, 而且我们希望这次彩灯节可以成为芝加哥地区每年一度的节日。”

据了解，作为中国的 5 年经济发展计划,四川省商务部提出了在全球 100 个海外城市举办 100 场中国彩灯节的行动倡议,以弘扬中国传统文化以及促进文化交流。四川天煜文化传播有限公司一直致力于打造高质量彩灯和举办具有影响力的中国彩灯节,在过去两年已在美国举办超过 20 场灯展,平均每次灯展访客量达到 75,000 人次。中华彩灯文化已经延续上千年,四川省自贡市现存大约 80,000 名彩灯手工艺人,而这次活动的手工艺人正是来自这个中国的彩灯之乡。

关于购票和其它详细信息, 请参看活动网站 www.dragonlightschicago.com

来源：芝加哥侨报