芝加哥富地博物馆(Field Museum)兵马俑特展

据芝加哥富地博物馆(Field Museum)消息，为迎接2017年以及中国农历新春的到来，该馆将于2017年1月及2月推出“免费开放日”活动，伊州居民可凭合法证件免费入馆参观。

伊州民众凭身份证件可免费参观基本展览项目

“免费开放日”的具体时间为：1月4日、5日、16日、28日、29日、30日及整个2月，每日上午9点至下午5点。活动期间，游客可免费参观该馆的基本展览项目(Basic Admission)，但包括秦始皇兵马俑、纹身历史、唐仲英中国馆、地下冒险、3D电影等特别项目，还需额外购买全票(All-Access Pass，成人25元/人，3至11岁儿童18元/人，学生及耆老21元/人)。

免费开放日期间游客还需购买全票方可参观兵马俑特展

据悉，富地博物馆正在进行中的“秦始皇兵马俑特展”将于2017年1月8日闭展。作为北美地区史上规模最大的秦始皇兵马俑特展，此次活动由富地博物馆、中国陕西省文物局、陕西文化遗产宣传中心及秦始皇兵马俑博物馆联合推出，旨在为芝加哥及美国中西部地区各族裔民众提供了解中国秦代历史文化的良机。该特展自2016年3月正式开幕以来，得到了各界人士的一致好评，感兴趣的朋友请抓紧时间，千万不要错过！

富地博物馆(Field Museum)地址：

The Field Museum 1400 S. Lake Shore Drive Chicago, IL 60605

(芝加哥侨报周末–Dec 30, 2016,11:42)