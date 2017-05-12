芝加哥建花园纪念伊州首位华裔女法官 曾缔造历史却在49岁病逝

她曾说，法庭里所发生的事情促使她去分析，为什么面对同样的事实，人们能得出完全不同的结论。同时也激发了她希望维护民众权利的一面。1991年刘家钰从辛辛那提大学法院毕业后，就开始定居芝加哥，从事律师工作。1991年至2010年作为一名民事诉讼律师，主要从事医疗健保和就业法方面的案件。在工作中孜孜不倦，不放过任何小细节，认真对待每一次上庭的严谨态度，让她获得事业上的重要提拔。在2010年年底，，并于2012年初选时赢得民主党全部全票，成功连任。 “她总是对任何参与的事情都准备的格外充分，任何人准备不如她的，就会有麻烦了。” 刘家钰合伙人Hogan Marren曾这样评价她。

上天总是眷顾时刻做好准备的人，2014年2月刘家钰再次获得提拔，被任命为伊州第一区上诉法庭法官，成为伊州历史上首位华裔女法官。

对于这份打破历史，令人振奋的个人荣誉，刘家钰曾表示，这还属于整个少数族裔社区，打破了“透明天花板”。在她竞选女法官期间，芝加哥市长伊曼纽尔也多次给她站台，还说，和刘家钰有私交，与她整个家庭关系都很融洽。

当选上诉法官之后，刘家钰更加积极的回馈亚裔社区。曾担任伊州最高法院“语言服务委员会”主席，帮助母语非英语的民众能了解伊州法律系统。

可就是这位亚裔社区的杰出代表，在2011年6月被诊断患有乳腺癌，经过6年的治疗，终不敌病魔于2016年4月15号病逝家中，年仅49岁。

一年后的2017年4月15号，芝加哥市府为这位女法官建纪念花园，把她铜像立于芝加哥南华埠谭继平公园内。有人开玩笑说，刘法官所在之地是南华埠最好的一块风水宝地，临水而居，面朝风城。

“我出生成长在离中国城西南边大约12迈的地方，13年前我第一次接触到中国城、中文、以及中国文化，之前我重来没有来过南华埠。记得当Laura（刘家钰）第一次把我介绍给她父母时，我问Laura父亲，中文的“讨厌外国人”是什么意思，因为Laura经常对我说。当岳父告诉我意思后，这也是我首次明白中文。” Michael J. Kasper 刘家钰丈夫

“无论Laura来自哪里，但她都是芝加哥人。虽然她在上诉法院的时间不长，但她的精神将一直影响其他人。她的故事也将在下一代人中传唱。” 伊曼纽尔 芝加哥市长