芝加哥第59届空水秀 美国海军蓝色天使将领飞

倍受瞩目的芝加哥一年一度空水秀，将于8月19日和20日在湖畔举行。在2017年第59届的空水秀活动中，美国海军蓝色天使飞行队将领飞。

当五彩的飞机略过芝加哥湖畔，喷出耀眼的红烟，精彩的场景绝对是出大片的节奏。早在59年前，芝加哥的海空秀只是一个小型的“家庭日”活动， 但随着时光的转移，参与空水秀的飞行机构越来越多，逐渐演变成为芝加哥最古老、完全免费入场的大型户外活动。

芝加哥空水秀(Air & Water Show)，一般在每年8月第三个周末举行。面对浩瀚的密歇根湖，各种飞机从湖面上空掠过，或编队，或单飞，或低飞，或翻腾，有的飞机拉烟成字句，有的飞机拉烟成心形。蓝天白云、水天一色，飞机拉起的烟幕久久不散特别清晰。观众云集湖滨沙滩，席地坐在自备的野餐毯上，阖家欢聚；一些摄影爱好者更是兴奋，各种长枪镜头齐备。芝加哥空水秀表演每年吸引数百万前往观赏，有这样万人狂欢的飞行表演秀，请不要错过。

观秀地点攻略

芝加哥空水秀表演的飞行路线是沿着密歇根湖畔，从天文馆至北方大道沙滩。因此，沿着密歇根湖畔的几个休闲景点都是绝佳的观景地。如天文馆至水族馆沿线，海军码头到北沙滩。此外，林肯公园附近的湖滨也是最佳观赏地。

此外，有兴趣想更近距离观看空水秀的观众，还可以和朋友几人一起包一个小型游艇，徜徉在湖边，那绝对是与众不同的VIP观景场。

2017年飞行看点

在今年的飞行空水秀上，美国海军蓝色天使飞行队将领飞。同时，展会确认的其他飞行机队包括：美国海岸警卫队MH-65海豚直升机，AeroShell特技队，AV-8B猎兔犬，火鸟(Firebirds)三角洲队，Matt Chapman航展，(战鸟)Warbird遗产博物馆P-51野马，以及芝加哥海防局海空救援表演等。

此外，还将有特技跳伞队会参加空水秀做现场表演。

观秀泊车攻略

来自郊区的美国人一般会选择乘火车，然后转乘地铁，选择就近的目标观测点就是表演观赏。但大部分人还是会驱车前往观看，那么这样的万人聚会，泊车是一个很大问题。对于不熟悉湖畔区域的游客来说，哪里停车比较好呢？

下面介绍几个泊车的，为前来观看表演的你提供方便。

1. 联邦广场-代客 (Commonwealth Plaza – Valet)

停车场的地址：2822 N Commonwealth Pl，Chicago IL。它位于W Diversey Parkway和W Surf St。之间，入口位于联邦广场的西侧。当您抵达坡道时，门将在您接近时会自动打开。

资费：12pm-5pm之间，5 小时总费用 $14

2. 林肯公园西侧 – 代客车库 (2100 N Lincoln Park West – Valet Garage)

停车场的地址：308 W Dickens Ave，Chicago，IL。它位于狄更斯大街的北边，在N Clark St。和N Lincoln Parkway 之间。入口地址是2100 N Lincoln Park，林肯公园西侧代客车库。

资费：12pm-5pm之间，5 小时总费用 $14

3. 芝加哥历史博物馆停车场 (1730 N Stockton Dr. – Chicago History Museum Lot)

停车场地址：1756 N. Stockton Dr，Chicago，IL。它位于位于Stockton Dr的西侧，并排Clark街，西LaSalle Dr的北端。

资费：12pm-10pm之间，10小时总费用 $19

芝加哥侨报周末–Jun 01, 2017,18:21