芝加哥购物袋税2/1上路 这些事你需要知道！

芝加哥购物袋徵税7美分将於2月1日正式生效！这项决定适用於所有零售袋，包括塑料袋和纸袋。芝市府呼籲个人为节省开支和促进环保，尽可能“带自己的包”(BYOB-Bring Your Own Bag)

日前芝加哥市府虽然通过轻型塑料袋的禁令，但效果不彰，所以从2月1日起，改为所有零售商将在结账时对每个购物袋增收7美分的结帐税。目的希望这项举措能减少一次性购物袋的使用量。

对於此1日起即将生效的法令，零售商有权决定自行吸收购物袋税或是加诸於消费者，包括药房Walgreens、超市Jewel-Osco，Whole Foods Market，Mariano’s在内均表示，购物者将承担这项费用。但上述超市也提供不同的优惠奖励方式，鼓励消费者自己携带可以重複使用的袋子到商场购物。

还没準备好购物袋民众也别著急，芝加哥市府将在2月1日(週叁)晚间，於7个CTA公交站免费发放25,000个名为“Chibag”(芝包)的可重複使用购物袋。此外，一般超市如Jewel-Osco 、Mariano’s等，也打出为2月1日最早前往采购的限额民众赠送免费购物袋等方案。

不像之前的塑料袋禁令，在每次购物时，任何单一塑料袋或纸袋，都将被收取7美分的税，所以民众要留意的是，如果你打算大量购物的话，那麽请自行準备足够的购物袋，以避免被加上无谓的购物袋税。

至於已有零散包装的产品，如坚果、穀物、农产品、烘焙或冷冻食品等，不另计税，但如果消费者想用一次性购物袋提回家的话，则仍然要支付7美分的费用。

至於处方纸药袋，乾洗袋和外卖餐厅袋，消费者不需要支付购物袋税。通过补充营养援助计划获得的联邦食品券所购买的物品也不受7美分购物袋税的限制。

芝加哥侨报周末–Jan 28, 2017,13:23 (侨报记者萧芸1月27日芝加哥报导)