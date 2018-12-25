芝城近东南郊港口或将成为赌场区

芝加哥市市长伊曼纽尔近日透露近东南郊的一个港口可能将成为芝加哥赌场区域，当然，前提是州法院通过芝城赌博合法的提案。

为解决困扰芝城多年的养老金空缺问题，伊曼纽尔在即将卸任之际提出开赌场、娱乐大麻合法化等方式增加财政收入，而芝加哥论坛报在最近的报道中称伊曼纽尔对开设赌场的想法“爱恨交织”。

据论坛报报道，市长称赌场应该远离Loop区和McCormick Place，同时也表示赌场的经济带动效应需要涉及到其他区域，而靠近普尔曼（Pullman）的伊利诺伊国际港口区（Illinois International Port District）似乎是伊曼纽尔中意的赌场建设区。紧邻湖边的这片区域在主教福特高速公路（Bishop Ford Freeway）的第111街出口，目前是一个高尔夫球场的所在地，附近还有一些港口和码头。

论坛报报道，伊曼纽尔认为这里有足够的土地用于酒店和赌场，并且将赌场建在南侧，对芝城东南部近郊的经济发展来说是一个大福音。而港口所在的第十区的区长Sue Sadlowski-Garza也表示赞同，“这个项目开始已经有一段时间了，我个人会非常高兴第十区成为芝加哥赌场的最终地点”，区长说。

被市长看中的这片港口区域距离马蹄湾赌场仅有4英里的距离，伊曼纽尔也指出，印第安纳州的赌场每月从芝加哥赌徒那里获得百万美元的收入，这比钱完全可以用在芝城。他也认为港口区附近的高尔夫球场和高级酒店可以更好地吸引游客和赌徒。

论坛报称，伊曼纽尔承认靠近McCormick Place的Michael Reese医院旧址也在赌场的选址范围内，而市长也表示如果赌场靠近市中心和会议场所，会影响McCormick Place作为一个国家级会议中心的卖点，并且破坏经济增长和就业。

芝加哥侨报周末–Dec 25, 2018,12:22