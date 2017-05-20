芝城逾万名警察在职 为何你还觉得不安全？

近日，芝加哥市监察办公室公布了全市22个 警区及各区警员配置数量 。数据显示，有逾万名在职警察日夜守卫在芝加哥市的安全巡逻和警卫岗位上。但是芝城每天依然枪声频频，民众似乎还是不觉得安全。原因何在？

据芝加哥市监察办公室数据统计显示，全市共有12501名警察。 警员数据主要包括分配给全市22个警区和77个特别部门的配置警力， 以及麻醉品部门和海洋作业部门的人员配署。分配到22个警区的警员有7251名，占总数的60%，其余的40%的警员则被派往负责特定任务或职务的单位，包括警犬科和侦探局。

在“重点区域，重点打击”的警员配置原则下，位于芝加哥西部的Harrrison 和城南的Englewood警区所管辖的区域人口仅占全市的人口的5%，但是配备的巡逻警力数量达到888人，占全警区警员数量的12%。这两个区域也是芝加哥犯罪的高发区域，2016年全市有近1/4的案件发生在这两个区域。

在华裔居民聚集较多的第二警区(Wentworth)和第九警区警员数量分别是323名和336名。位于第二警区管辖的中国城区域，每平方英里内部署有43名警员，每一名警员将服务343名社区居民。比较来看在中国城配置的警员数量和单位面积内服务警员都属于全警区警员数量的中位数，数量已经不少。

那么为什么有这么多警员配备，但是中国城的居民依然不觉得安全呢？有分析人士称以下几个原因：第一，警员数量统计并不意味着工作警员能有这么多，警员需要轮班上岗，那么实际上每个时间段内，在岗人员则可能只有一半，甚至会是1/3；第二，犯罪活动的突发性、随机性和隐蔽性，让巡逻警力捉襟见肘， 除非恰巧有警员在犯罪现场附近巡逻，否则难以在极短时间内迅速到位来制止犯罪；第三，枪支泛滥是主要根源，这个危及民众安全的心理阴影，不彻底禁枪估计很难根除。

就在警局配置数量公布后的几天后， 5月13日母亲节当晚，芝加哥中国城发生非裔帮派街头火拼枪战，所幸无人伤亡。从路过的车辆行车记录仪的录像中显示，虽然是晚间十点半，但是在中国城永活街主道上，依然有不少车辆过往。两伙非裔帮派隔街互射肆无忌惮，丝毫不顾及周围车辆和行人安全。从录像中可以听到两边射击枪声密集，电影中的街头枪战画面在现实中真实上演。

芝加哥市长伊曼纽尔曾承诺，在接下来的两年中将向警察部门增加970个职位，包括：516名警察，200名侦探，112名警长，50名中尉和92名外勤培训人员。但是，警力增加的速度是否能赶上泛滥枪支增长的速度？警力配置是否真正有效的遏制了犯罪发生，这都还有待考验。

芝加哥侨报周末–May 17, 2017,16:45